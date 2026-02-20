Губернатор Подмосковья вручил награды участникам СВО и врачам накануне 23 февраля

Губернатор Подмосковья вручил награды участникам СВО и врачам накануне 23 февраля
Фото: пресс-служба правительства Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии Дня защитника Отечества вручил государственные и областные награды военнослужащим, ветеранам спецоперации и медикам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Я хочу поблагодарить вас за мужество, верную, достойную, героическую службу нашей Родине",

– сказал глава Подмосковья Андрей Воробьев на церемонии в Доме правительства региона.

Сообщается, что государственные награды получили хирурги Леонид Толкачев из Химкинской больницы и Игорь Игнатчик из Дубненской больницы. Толкачев, удостоенный медали Луки Крымского, работал в "красной зоне" в пандемию, оперировал раненых в Мариуполе и после теракта в "Крокусе".

Медаль ордена "Родительская слава" вручена участнику СВО Сергею Константинову, воспитывающему с супругой четверых детей.

Ордена "За доблесть и мужество" получили заместитель командира роты Юрий, операторы FPV-дронов Никита и Богдан, стрелок Александр, сбивший тяжелый беспилотник "Баба-Яга".

Орденом Преподобного Сергия Радонежского отмечены ветераны СВО Юрий Лысенков, организовавший уроки тактической медицины в школах Рузы, и Виктор Дядюра, который после ампутации ноги вернулся на фронт, а сейчас возглавляет военно-патриотический клуб "Штурмовик" в Щелкове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе действует более 75 мер поддержки для участников СВО. Получить их можно во всех МФЦ региона.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Наглое хамство Зеленского в адрес Путина вызвало бешенство в Германии

Бывший комик продолжает удивлять общественность странными заявлениями

Неизвестный самолет из США пересек границу России: подробности

Судно вылетело из авиабазы США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей