Губернатор Подмосковья вручил награды участникам СВО и врачам накануне 23 февраля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии Дня защитника Отечества вручил государственные и областные награды военнослужащим, ветеранам спецоперации и медикам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Я хочу поблагодарить вас за мужество, верную, достойную, героическую службу нашей Родине",
– сказал глава Подмосковья Андрей Воробьев на церемонии в Доме правительства региона.
Сообщается, что государственные награды получили хирурги Леонид Толкачев из Химкинской больницы и Игорь Игнатчик из Дубненской больницы. Толкачев, удостоенный медали Луки Крымского, работал в "красной зоне" в пандемию, оперировал раненых в Мариуполе и после теракта в "Крокусе".
Медаль ордена "Родительская слава" вручена участнику СВО Сергею Константинову, воспитывающему с супругой четверых детей.
Ордена "За доблесть и мужество" получили заместитель командира роты Юрий, операторы FPV-дронов Никита и Богдан, стрелок Александр, сбивший тяжелый беспилотник "Баба-Яга".
Орденом Преподобного Сергия Радонежского отмечены ветераны СВО Юрий Лысенков, организовавший уроки тактической медицины в школах Рузы, и Виктор Дядюра, который после ампутации ноги вернулся на фронт, а сейчас возглавляет военно-патриотический клуб "Штурмовик" в Щелкове.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе действует более 75 мер поддержки для участников СВО. Получить их можно во всех МФЦ региона.
