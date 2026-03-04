Эксперты проекта "Перезвони сам" рассказали о популярных схемах обмана перед 8 Марта

Эксперты проекта "Перезвони сам" рассказали о популярных схемах обмана перед 8 Марта
Фото: freepik
Специалисты дали советы по защите от злоумышленников

В преддверии 8 Марта эксперты проекта "Перезвони сам" предупредили жителей Москвы об увеличении мошеннических атак. Злоумышленники используют праздничную атмосферу, чтобы выманить личные данные и деньги: рассылают ссылки на поддельные сайты с заманчивыми ценами, отправляют открытки‑вирусы и притворяются службами доставки.

Одна из распространенных ловушек – электронные поздравительные открытки с вредоносным содержимым. При попытке открыть такой файл на устройство может незаметно установиться программа, отслеживающая действия пользователя или передающая данные третьим лицам. Особенно опасны файлы с расширениями .apk и .ipa, а также сообщения непонятного формата – такие сообщения лучше сразу удалять, не открывая.

Мошенники нередко представляются курьерами и сообщают о якобы оформленном подарке или букете. Затем они просят назвать код из СМС – как будто для подтверждения доставки, но на самом деле этот код может дать доступ к банковскому аккаунту или учетной записи на госуслугах. Чтобы избежать обмана, стоит спросить мнимого курьера, какую компанию он представляет, завершить с ним разговор и самостоятельно связаться с компанией по официальному номеру.

Осторожности требуют и рассылки на праздничные акции от известных брендов. Если предложение пришло в соцсетях, мессенджере или на почту, важно проверить его достоверность. Подозрительными признаками могут быть слишком низкие цены, призывы срочно воспользоваться предложением, требования установить дополнительное приложение перед покупкой. Стоит изучить адрес сайта – нет ли в нем ошибок или лишних символов, убедиться, что соединение защищено (в адресной строке есть значок замочка и протокол https), поискать отзывы о магазине на независимых площадках.

Особую бдительность нужно проявлять при покупке билетов на мероприятия. Нередко злоумышленники создают копии сайтов с дешевыми билетами на концерты и спектакли. Чтобы не стать жертвой аферы, лучше выбирать официальные каналы продаж: городской сервис "Мосбилет", крупные билетные агрегаторы или сайты самих учреждений.

Еще одна схема связана с приложениями для знакомств: мошенники заводят фальшивые профили, добиваются доверия и предлагают совместно купить билеты или забронировать столик через поддельный сайт. В результате пользователь рискует потерять и деньги, и личные данные.

Проект "Перезвони сам", созданный правительством Москвы и ГУ МВД по городу Москве, регулярно проводит вебинары и публикует рекомендации по защите от интернет‑ и телефонного мошенничества. На сайте проекта, а также в соцсетях "ВКонтакте" и на Rutube доступны записи лекций и памятки с практическими советами – они помогут обезопасить себя и близких как в праздничный сезон, так и в повседневной жизни.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
