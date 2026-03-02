Молодежь Москвы поздравит жительниц столицы с 8 Марта

Акция пройдет с 3 по 8 марта и подарит весеннее настроение тысячам женщин

В преддверии Международного женского дня в Москве стартует традиционная акция "Вам, любимые!", организованная Комитетом общественных связей и молодежной политики города. Более чем на 60 площадках участники проекта "Молодежь Москвы" будут поздравлять москвичек и туристок, дарить им цветы и улыбки.

Старт праздничным мероприятиям даст арт‑объект в виде тюльпана, который установят 2 марта на Тверской площади. Инсталляция станет прекрасным фоном для фотографий и задаст весеннее настроение всему городу.

С 3 по 8 марта молодые активисты посетят множество организаций, чтобы поблагодарить москвичек за их труд. Поздравления прозвучат в адрес представительниц самых разных профессий: врачей, педагогов, поваров, инженеров, экологов, сотрудниц банков и пр. Особые слова признательности прозвучат для женщин‑ветеранов, сотрудниц туристической полиции и специалистов, обеспечивающих безопасность и здоровье горожан.

Необычные форматы поздравлений подготовили и другие столичные организации. Так, добровольцы Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей проведут акцию "В благодарность за службу!" и поздравят девушек, которые будут на дежурстве 8 марта: операторов системы 112 и сотрудниц подразделений МВД. В НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева врачи и медперсонал получат поздравления прямо на рабочих местах: группа добровольцев‑альпинистов эффектно спустится с крыши здания.

Победители конкурса "Московские мастера" также присоединятся к поздравлениям: они навестят женщин‑диспетчеров Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и сотрудниц органов ЗАГС в Шипиловском дворце бракосочетания.

Для юных москвичей 5 марта в 15:00 пройдет открытая встреча "Она – герой" в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы" (Холодильный переулок, дом 3, корпус 1, строение 8). Гостьей станет Людмила Бобила, удостоенная звания Героя России за участие в СВО. Ребята смогут задать ей вопросы о роли женщин в защите страны и общественной жизни. Регистрация доступна на портале "Молодежь Москвы".

8 марта с 10:00 до 13:00 цветы и поздравления будут ждать женщин на Тверской площади и Старом Арбате. В этот же день активисты вместе с сотрудниками ГИБДД поздравят женщин‑автолюбительниц. Кроме того, праздничные мероприятия с вручением цветов запланированы на 36 площадках во всех округах город, в том числе на станциях метро "Электрозаводская", "Семеновская", "Киевская" и "ВДНХ" и др.