Молодежь Москвы поздравит жительниц столицы с 8 Марта

Молодежь Москвы поздравит жительниц столицы с 8 Марта
Фото: mos.ru
Акция пройдет с 3 по 8 марта и подарит весеннее настроение тысячам женщин

В преддверии Международного женского дня в Москве стартует традиционная акция "Вам, любимые!", организованная Комитетом общественных связей и молодежной политики города. Более чем на 60 площадках участники проекта "Молодежь Москвы" будут поздравлять москвичек и туристок, дарить им цветы и улыбки.

Старт праздничным мероприятиям даст арт‑объект в виде тюльпана, который установят 2 марта на Тверской площади. Инсталляция станет прекрасным фоном для фотографий и задаст весеннее настроение всему городу.

С 3 по 8 марта молодые активисты посетят множество организаций, чтобы поблагодарить москвичек за их труд. Поздравления прозвучат в адрес представительниц самых разных профессий: врачей, педагогов, поваров, инженеров, экологов, сотрудниц банков и пр. Особые слова признательности прозвучат для женщин‑ветеранов, сотрудниц туристической полиции и специалистов, обеспечивающих безопасность и здоровье горожан.

Необычные форматы поздравлений подготовили и другие столичные организации. Так, добровольцы Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей проведут акцию "В благодарность за службу!" и поздравят девушек, которые будут на дежурстве 8 марта: операторов системы 112 и сотрудниц подразделений МВД. В НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева врачи и медперсонал получат поздравления прямо на рабочих местах: группа добровольцев‑альпинистов эффектно спустится с крыши здания.

Победители конкурса "Московские мастера" также присоединятся к поздравлениям: они навестят женщин‑диспетчеров Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и сотрудниц органов ЗАГС в Шипиловском дворце бракосочетания.

Для юных москвичей 5 марта в 15:00 пройдет открытая встреча "Она – герой" в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы" (Холодильный переулок, дом 3, корпус 1, строение 8). Гостьей станет Людмила Бобила, удостоенная звания Героя России за участие в СВО. Ребята смогут задать ей вопросы о роли женщин в защите страны и общественной жизни. Регистрация доступна на портале "Молодежь Москвы".

8 марта с 10:00 до 13:00 цветы и поздравления будут ждать женщин на Тверской площади и Старом Арбате. В этот же день активисты вместе с сотрудниками ГИБДД поздравят женщин‑автолюбительниц. Кроме того, праздничные мероприятия с вручением цветов запланированы на 36 площадках во всех округах город, в том числе на станциях метро "Электрозаводская", "Семеновская", "Киевская" и "ВДНХ" и др.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

Удар "Циркона" стер подземный бункер с советниками НАТО в Киеве

Таких объектов у ВСУ немало, говорит военный эксперт

Зеленский спровоцировал грандиозный скандал в Германии после встречи с министром

Глава киевского режима унизил главу МИД ФРГ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей