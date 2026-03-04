Парковка в Москве 8 и 9 марта будет бесплатной - Собянин

Парковка в Москве 8 и 9 марта будет бесплатной - Собянин
Фото: АГН Москва/ Зыков Кирилл

В честь праздника – Международного женского дня – парковаться в Москве можно будет бесплатно. Об этом уведомил жителей и гостей города мэр Сергей Собянин.

"8 и 9 марта парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной. В том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 руб. в час и в зонах динамического тарифа",

– написал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ, отметив при этом, что данное решение не распространяется на предназначенные для стоянок автомобилей огороженные территории, въезд на которые ограничен шлагбаумом. Такие площадки будут работать в своем режиме, в том числе там могут взимать плату за парковку.

Ранее сообщалось, что молодые активисты Москвы на предпраздничной неделе поздравят с 8 марта женщин, занятых в разных профессиональных сферах, а непосредственно в сам праздничный день москвичкам и туристкам будут вручать цветы прямо на улицах столицы.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
