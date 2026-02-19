Собянин: спасибо всем, кто круглые сутки убирает снег на улицах и во дворах

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 19 февраля, поблагодарил городские службы за работу по уборке снега, которого нынешней зимой выпало аномально много.
По оценке синоптиков, в четверг на столицу обрушится более 70% от месячной нормы осадков. Это очень большая нагрузка на коммунальные и инженерные службы, сотрудники которых уже несколько недель, начиная с января, работают в усиленном режиме. Крупные магистрали прометают колонны машин-уборщиков, пешеходные зоны, площадки возле метро и социальных объектов расчищают с помощью машин поменьше, а во дворах дворники самоотверженно убирают снег вручную лопатами. Учитывая, что снег не прекращается, работа эта сложная и ведется непрерывно.
"Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится",
– написал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
На фоне негативных погодных условий и плохой видимости на дорогах горожан и туристов просят воздержаться от использования личного транспорта, а если уж совсем необходимо сесть за руль, то – быть очень внимательными и соблюдать дистанцию.
Действия украинских властей становятся все более агрессивными
Американские эксперты внимательно следят за российскими успехами