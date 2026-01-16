День ледовара: кто создает идеальный лед на катке ВДНХ

В обслуживании одного из крупнейших катков столицы задействовано более 50 человек

16 января мир отмечает Международный день ледовара – профессиональный праздник тех, кто превращает обычные площадки в зеркальные ледяные пространства. Дата выбрана не случайно: она приурочена ко дню рождения Фрэнка Замбони, изобретателя ледового комбайна (ресурфейсера). В этот день расскажем о специалистах, создающих и поддерживающих каток на ВДНХ.

Площадь его ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров – и за безупречным состоянием этого пространства круглосуточно следит команда из 51 профессионала. Именно благодаря их труду гости выставки могут наслаждаться безопасным и комфортным катанием весь зимний сезон, невзирая на капризы погоды.

Создание катка – сложный технологический процесс. Сначала рабочие выравнивают площадку песком, затем укладывают полиэтиленовую пленку и монтируют систему охлаждения: гибкие трубки (айс‑маты) и трубопровод, по которому циркулирует хладоноситель. В этом году для катка на ВДНХ потребовалось свыше 500 километров труб.

После подготовки основы начинается поэтапное намораживание льда. Мастера учитывают перепады высот Главной аллеи ВДНХ, равномерно наращивая слои. К старту сезона толщина покрытия достигает 10–20 сантиметров. За две недели непрерывной работы специалисты производят около 450 позонных заливок, используя более четырех миллионов литров воды. Заморозку обеспечивают 11 холодильных установок (чиллеров), размещенных по периметру катка.

Поддержание качества льда – не менее трудоемкий процесс. После каждого сеанса катания в дело вступают специальные машины. Бортоподрезные агрегаты выравнивают лед у краев дорожек, а центральные зоны восстанавливают многофункциональные комбайны. На катке ВДНХ работают пять таких механизмов: они одновременно срезают верхний рыхлый слой, собирают его и заливают новый, используя горячую воду (около 80°C). Жидкость проникает в трещины и сколы, формируя идеально гладкую поверхность.

Дневные работы укладываются в двухчасовой перерыв между сеансами: за это время техника успевает очистить и выровнять лед. Основные операции по наращиванию новых слоев проводятся ночью – они требуют больше времени. В снежные дни мастера ограничиваются подрезкой, а в ясную погоду совмещают ее с намораживанием.

Ключевую роль в работе ледоваров играет прогноз погоды. Опираясь на данные синоптиков, специалисты регулируют температуру заморозки через оборудование чиллеров. Такой подход позволяет сохранять оптимальное качество льда при любых внешних условиях – от сильных морозов до +10°C.

Таким образом, за кажущейся простотой ледяной поверхности скрывается кропотливый труд команды профессионалов. Их мастерство превращает каток ВДНХ в место, где каждый посетитель может ощутить радость скольжения по безупречно ровному льду.