Собянин поблагодарил прокуратуру Москвы за вклад в снижение уровня преступности

Мэр принял участие в заседании коллегии столичной прокуратуры

В Москве подвели итоги работы прокуратуры столицы в прошлом году и обсудили задачи по укреплению законности и правопорядка на 2026 год. В расширенном заседании коллегии прокуратуры приняли участие мэр города Сергей Собянин, заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников*, представители правоохранительных органов и судейского корпуса.

Собянин высоко оценил взаимодействие правительства Москвы и столичной прокуратуры. Одним из примеров плодотворной совместной работы он назвал внедрение риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности в сфере предпринимательства. Мэр также отметил усилия по поддержке участников СВО и их родных, чьи жизненно важные проблемы решаются максимально оперативно.

Сергей Собянин поблагодарил сотрудников прокуратуры за большой вклад в снижение уровня преступности и защиту законных прав граждан в столице. По его словам, эти усилия способствуют развитию Москвы как как одного из самых безопасных городов мира.