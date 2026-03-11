ИИ выявил более 50 тысяч нарушений во дворах Подмосковья с начала 2026 года

ИИ выявил более 50 тысяч нарушений во дворах Подмосковья с начала 2026 года
Фото: пресс-служба правительства Московской области

Система камер с искусственным интеллектом помогла обнаружить и устранить порядка 52 тыс. нарушений чистоты в Московской области в 2026 году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По данным властей Подмосковья, проект"Чистая территория" охватывает около 8,1 тыс. дворов и 3,7 тыс. контейнерных площадок. Нейросеть в автоматическом режиме распознает мусор, ямы, неработающее освещение, навалы снега и другие проблемы, после чего ставит задачи на устранение.

"Благодаря технологиям ИИ мы можем действовать на опережение и сразу же устранять проблемы, не дожидаясь жалоб. Именно поэтому видим значительное сокращение количества обращений",

– отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С 2024 года почти тысяча камер контролирует запаркованность контейнерных площадок. При стоянке автомобиля более 15 минут в зоне вывоза мусора владельцу грозит штраф.

Кроме того, 517 камер фиксируют парковку на газонах (627 нарушений с начала года), а более 500 следят за большегрузами во дворах.

Всего в Подмосковье в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных" реализуется 67 проектов с использованием ИИ. Экономический эффект от их внедрения превысил 2,5 млрд рублей.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

"Важный фактор": когда закончится война в Иране

Западные эксперты внимательно следят за развитием событий

Три требования: Иран выставил США жесткий ультиматум

Переговоры возможны только при выполнении условий Тегерана

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей