ИИ выявил более 50 тысяч нарушений во дворах Подмосковья с начала 2026 года

Система камер с искусственным интеллектом помогла обнаружить и устранить порядка 52 тыс. нарушений чистоты в Московской области в 2026 году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По данным властей Подмосковья, проект"Чистая территория" охватывает около 8,1 тыс. дворов и 3,7 тыс. контейнерных площадок. Нейросеть в автоматическом режиме распознает мусор, ямы, неработающее освещение, навалы снега и другие проблемы, после чего ставит задачи на устранение.

"Благодаря технологиям ИИ мы можем действовать на опережение и сразу же устранять проблемы, не дожидаясь жалоб. Именно поэтому видим значительное сокращение количества обращений",

– отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С 2024 года почти тысяча камер контролирует запаркованность контейнерных площадок. При стоянке автомобиля более 15 минут в зоне вывоза мусора владельцу грозит штраф.

Кроме того, 517 камер фиксируют парковку на газонах (627 нарушений с начала года), а более 500 следят за большегрузами во дворах.

Всего в Подмосковье в соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных" реализуется 67 проектов с использованием ИИ. Экономический эффект от их внедрения превысил 2,5 млрд рублей.