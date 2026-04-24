Iltalehti: жители Хельсинки заметили на деревьях странное вещество

Люди в ужасе рассматривали непонятный объект

В одном из районов финской столицы жители столкнулись с необычным явлением, которое вызвало у них тревогу и недоумение. Как пишет местная газета Iltalehti, на деревьях появился странный белый материал, происхождение которого пока остается неясным.

Очевидцы рассказали, что заметили его во время вечерней прогулки. По их словам, сначала они обратили внимание на нечто необычное с расстояния около 500 метров, после чего начали присматриваться и пытаться понять, что именно висит на ветках.

"Мы начали задумываться, что висит на деревьях", – сообщили очевидцы.

Финны признались, что не смогли определить природу этого вещества: им показалось, что это может быть либо ткань, либо пластик, но уверенности ни у кого не было. Ситуация вызвала беспокойство, так как внешний вид материала выглядел непривычно и даже пугающе.

Издание подчеркивает, что на данный момент точного объяснения происходящему нет. Официальные структуры также не дали четкого ответа о том, что именно обнаружили жители.

Стоит отметить, что это не первый случай странных явлений, которые фиксируются на финских землях за последнее время. Ранее в небе над несколькими регионами страны наблюдали загадочное свечение, которое могло быть связано с запуском ракеты с территории России.