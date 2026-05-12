Более 140 тысяч молодых жителей Подмосковья приняли участие в акции «Наследники Победы»

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Московская область подвела итоги празднования 81-й годовщины Победы. Более 900 мероприятий объединили около 140 тысяч молодых людей, сообщили в региональном Министерстве информации и молодёжной политики.

"День Победы – это главный праздник нашей страны, и каждый раз Московская область подходит к нему с особым трепетом. Наши волонтеры навещали ветеранов, ухаживали за мемориалами, раздавали тысячи георгиевских лент",

– сказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Центральным событием стала Всероссийская акция "Наследники Победы", запущенная Федеральным агентством по делам молодежи. Только в Королеве волонтеры раздали семь тысяч георгиевских лент, в Егорьевске – более пяти тысяч, в Сергиевом Посаде и Щелкове – по три тысячи.

Вечером 8 и 9 мая в городах региона прошла акция "Лучи Победы". У мемориалов зажигали огненные картины из свечей и подсвечивали исторические памятники прожекторами. В Балашихе в церемонии зажжения 500 свечей участвовали ветераны СВО.

На площадях и в парках молодежь исполняла "Вальс Победы" в стилистике военных лет, в учебных заведениях прошли уроки памяти, а фотовыставки о военных медиках посетили в 19 учреждениях региона – только в Жуковском экспозицию увидели полторы тысячи человек.

Мероприятия прошли в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
