Подмосковные больницы получили почти 80 аппаратов ИВЛ

Московская область с начала года закупила 79 аппаратов искусственной вентиляции лёгких для региональных больниц, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

"От технологичности оборудования напрямую зависит жизнь пациентов с острыми и хроническими нарушениями дыхания. С начала года в подмосковные больницы поступило 79 аппаратов ИВЛ на сумму более 330 млн рублей. До конца года поставим ещё 70 единиц", – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование распределено между 12 медицинскими организациями, в том числе больницами в Клину, Можайске, Раменском и Реутове.

Закупки ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".