Бизнес проведет бесплатные мероприятия для горожан в рамках "Лета в Москве"

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С 11 по 14 июня в Москве пройдет большая программа бесплатных мероприятий для всей семьи. Жителей и гостей столицы приглашают на творческие мастер-классы, спортивные занятия, игры, шоу и познавательные встречи. Посетители смогут своими руками создавать украшения, расписывать фарфор, делать косметику, свечи и необычные сувениры.
На Болотной площади в рамках проекта "Сделано в Москве" подготовили сразу несколько творческих мастер-классов. Гости смогут собрать кольца из натурального жемчуга и полудрагоценных камней, создать оригинальные аксессуары для сумок и рюкзаков, а также расписать фарфоровые фигурки в виде самоваров ко Дню России.
Кроме того, посетителям предложат изготовить натуральный бальзам для губ с индивидуальным подбором масел и ароматов, попробовать себя в технике алмазной мозаики и создать собственную картину. Завершит программу мастер-класс по изготовлению ароматических свечей, где расскажут о различных видах воска и особенностях создания свечей.
Любителей спорта ждут открытые занятия на свежем воздухе. На улице Северодвинской пройдет тренировка по кудо, во время которой участники познакомятся с элементами различных боевых искусств и смогут освоить базовые приемы под руководством тренера.
На Тверском бульваре в летнем клубе "Москва" организуют площадку для мини-баскетбола. За удачные броски участникам будут вручать приятные подарки и сувениры.
Также посетители смогут принять участие в интерактивных играх, выиграть косметические наборы, получить консультации экспертов по уходу за кожей, сделать макияж и воспользоваться специальными предложениями от участников программы.
В парке "Сосенки" пройдет интерактивная программа "Школа здоровья". Ребятам расскажут о работе врачей, научат правильно ухаживать за зубами, познакомят с медицинскими инструментами и объяснят основы оказания первой помощи. Также дети узнают больше о здоровом образе жизни и работе человеческого организма.
Большую часть мероприятий можно посетить бесплатно, для участия в большинстве из них предварительная регистрация не потребуется.
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