Бизнес проведет бесплатные мероприятия для горожан в рамках "Лета в Москве"

С 11 по 14 июня в Москве пройдет большая программа бесплатных мероприятий для всей семьи. Жителей и гостей столицы приглашают на творческие мастер-классы, спортивные занятия, игры, шоу и познавательные встречи. Посетители смогут своими руками создавать украшения, расписывать фарфор, делать косметику, свечи и необычные сувениры.

Фарфоровые фигурки и свечи на Болотной площади

На Болотной площади в рамках проекта "Сделано в Москве" подготовили сразу несколько творческих мастер-классов. Гости смогут собрать кольца из натурального жемчуга и полудрагоценных камней, создать оригинальные аксессуары для сумок и рюкзаков, а также расписать фарфоровые фигурки в виде самоваров ко Дню России.

Кроме того, посетителям предложат изготовить натуральный бальзам для губ с индивидуальным подбором масел и ароматов, попробовать себя в технике алмазной мозаики и создать собственную картину. Завершит программу мастер-класс по изготовлению ароматических свечей, где расскажут о различных видах воска и особенностях создания свечей.

Бразильские танцы и открытые тренировки

Любителей спорта ждут открытые занятия на свежем воздухе. На улице Северодвинской пройдет тренировка по кудо, во время которой участники познакомятся с элементами различных боевых искусств и смогут освоить базовые приемы под руководством тренера.

На Тверском бульваре в летнем клубе "Москва" организуют площадку для мини-баскетбола. За удачные броски участникам будут вручать приятные подарки и сувениры.

Игры и подарки

В летнем клубе "Москва" на протяжении нескольких дней будут проходить различные акции и розыгрыши. Гостей ждут бесплатные укладки, фотозоны, колесо фортуны с призами, а также подарки за подписку на страницы столичных брендов в социальных сетях.

Также посетители смогут принять участие в интерактивных играх, выиграть косметические наборы, получить консультации экспертов по уходу за кожей, сделать макияж и воспользоваться специальными предложениями от участников программы.

Лекции и шоу-программы

Для детей подготовлена пенная вечеринка на площади Юности. Организаторы обещают много музыки, развлечений и атмосферу настоящего летнего праздника.

В парке "Сосенки" пройдет интерактивная программа "Школа здоровья". Ребятам расскажут о работе врачей, научат правильно ухаживать за зубами, познакомят с медицинскими инструментами и объяснят основы оказания первой помощи. Также дети узнают больше о здоровом образе жизни и работе человеческого организма.

Большую часть мероприятий можно посетить бесплатно, для участия в большинстве из них предварительная регистрация не потребуется.