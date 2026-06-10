В Москве в этом учебном году открылось 49 новых школ и детских садов

В Москве в этом учебном году открылось 49 новых школ и детских садов
Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы
Кроме того, по программе "Моя школа" было обновлено 51 школьное здание

В течение учебного года в Москве начали работу 49 новых образовательных объектов. Среди них 22 школы, 21 детский сад и шесть образовательных комплексов с отделениями для дошкольников. Новые здания рассчитаны более чем на 25 тысяч детей, включая 6,5 тысячи дошкольников и свыше 18,5 тысячи школьников.

От ИТ-полигонов до планетариев


Новые образовательные учреждения оснащены современными кабинетами, спортивными залами, медиатеками, лабораториями и зонами для проектной деятельности. Особое внимание уделено технологиям и комфорту учеников.

Одним из крупнейших объектов стал новый корпус школы №109 в Коммунарке, рассчитанный на 1625 мест. Здесь появились ИТ-полигон, медиатека, студии звукозаписи, арт-мастерские, планетарий и два бассейна. Для учеников оборудовали спортивные площадки, футбольное поле и зоны для отдыха.

Универсальный атриум


В Покровском-Стрешневе открылся новый корпус школы №58 на 825 учеников. Центральной частью здания стал просторный атриум, который можно использовать как лекторий, актовый зал или площадку для школьных мероприятий. В школе оборудованы современные лаборатории и специализированные кабинеты.

Лаборатории и спортивные объекты


В Хорошево-Мневниках начал работу новый корпус школы №1253 на 775 мест. Здесь созданы лабораторно-исследовательские комплексы, просторные зоны отдыха и два спортивных зала. На территории школы появился стадион с футбольным полем, беговой дорожкой и площадками для игровых видов спорта.

Современные школы и детские сады


Весной 2026 года в районе Богородское открылся новый корпус школы №1360 на 400 учеников. В здании разместили ИТ-полигон, медиатеку, современные лаборатории и трансформируемый спортивный зал.

В Троицке начал работу новый детский сад на 350 мест. Для воспитанников оборудовали игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, а также большое центральное пространство для игр и занятий.

Кроме того, по программе "Моя школа" в этом учебном году было обновлено 51 школьное здание. В них модернизировали инженерные системы, установили новое оборудование и мебель, а также благоустроили прилегающие территории.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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