В Москве в этом учебном году открылось 49 новых школ и детских садов

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В течение учебного года в Москве начали работу 49 новых образовательных объектов. Среди них 22 школы, 21 детский сад и шесть образовательных комплексов с отделениями для дошкольников. Новые здания рассчитаны более чем на 25 тысяч детей, включая 6,5 тысячи дошкольников и свыше 18,5 тысячи школьников.
Одним из крупнейших объектов стал новый корпус школы №109 в Коммунарке, рассчитанный на 1625 мест. Здесь появились ИТ-полигон, медиатека, студии звукозаписи, арт-мастерские, планетарий и два бассейна. Для учеников оборудовали спортивные площадки, футбольное поле и зоны для отдыха.
В Троицке начал работу новый детский сад на 350 мест. Для воспитанников оборудовали игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурный залы, а также большое центральное пространство для игр и занятий.
Кроме того, по программе "Моя школа" в этом учебном году было обновлено 51 школьное здание. В них модернизировали инженерные системы, установили новое оборудование и мебель, а также благоустроили прилегающие территории.
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