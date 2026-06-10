Шеф нового времени: открыт набор на юбилейный поток Novikov School

Шеф нового времени: открыт набор на юбилейный поток Novikov School
Фото: пресс-служба Novikov School
Онлайн-часть юбилейного сезона начнется 10 августа

Просто хорошо готовить в 2026 году уже недостаточно. Чтобы ресторанный проект "взлетел", шеф-повар должен быть немного стратегом, немного психологом и, конечно, грамотным управленцем. Понимая эти реалии, Novikov School открывает набор на пятый, юбилейный поток своей флагманской программы – "Школа шефа: Кухня нового времени". Старт намечен на 10 августа.

Мы разобрались, почему этот курс – не просто набор рецептов, а настоящая перезагрузка для карьеры.

Три кита современной гастрономии

Программа построена очень логично и охватывает все грани профессии. Здесь нет воды, только то, что реально работает на кухне и в зале.

Сенсорика и восприятие. Это про то, как мы чувствуем еду. Вас научат работать с текстурами, балансировать вкусы и создавать блюда, которые запоминаются не только вкусом, но и эмоциями. Цель – сделать так, чтобы гость захотел вернуться именно к вам.

Меню как бизнес-инструмент. Забудьте о творчестве ради творчества. Здесь учат проектировать меню, которое будет не только красивым и авторским, но и принесет деньги. Это чистая математика и психология продаж.

Шеф как управленец. Пожалуй, самый важный блок для тех, кто хочет расти. Вас научат управлять процессами на кухне, считать не только фудкост, но и мыслить стратегически, а также правильно выстраивать личный бренд и общаться с командой.

От теории к реальным победам


Курс длится три недели в онлайн-формате. Вас ждут 15 занятий с топовыми шефами России – людьми, которые делают погоду на гастрономической сцене. Все подкрепляется домашними заданиями, чтобы теория сразу превращалась в практику.

Кульминация – профессиональный конкурс. По его итогам лучшие студенты получат приглашение в Москву на очную практику в Novikov School. Это бесценный опыт работы на реальной кухне с профессионалами.

Этот интенсив – для поваров, которые уперлись в потолок и хотят расти; для владельцев бизнеса, желающих лучше понимать кухню; для студентов и просто увлеченных людей, мечтающих запустить свой проект. Если вы хотите превратить хобби в профессию или вывести текущее дело на новый уровень – это ваш шанс.

Онлайн-часть юбилейного сезона начнется 10 августа и завершится 28 августа. После этого, с 28 сентября по 1 октября, в Москве пройдет очный финал, сообщает женский журнал "Клео.ру".

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник

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