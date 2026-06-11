Мэр Москвы рассказал о реставрации ансамбля Донского монастыря

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере "Макс", что в столице продолжаются работы по реставрации архитектурного ансамбля Донского монастыря, который является объектом культурного наследия федерального значения. На территории комплекса расположено более 30 памятников истории и архитектуры.

Градоначальник сообщил, что масштабные восстановительные работы ведутся уже несколько лет при поддержке федерального и городского бюджетов, а также благодаря помощи меценатов.

Собянин напомнил, что проекты реставрации Малого (Старого) собора и церкви Архангела Михаила ранее были отмечены премией "Московская реставрация".

За последние годы специалистам удалось восстановить исторический облик Дома настоятеля, отреставрировать фасады и купола Нового собора, а также привести в порядок девять из двенадцати крепостных башен.

В ближайших планах – завершение реставрации башни №10 и восстановление храма святителя Иоанна Златоуста с нижним храмом великомученицы Екатерины.