Как отметят День семьи, любви и верности на площадках проекта "Лето в Москве"

В День семьи, любви и верности Москва подготовила большую праздничную программу для детей и взрослых. 8 июля в парках, музеях, культурных центрах и на площадках проекта "Лето в Москве" пройдут концерты, экскурсии, мастер-классы, семейные игры и выставки, а любителям прогулок предложат специальные тематические маршруты по столице.

Принять участие в параде семей и пообщаться с роботом

Одной из главных площадок праздника станет ВДНХ. Здесь пройдет Всероссийский парад семьи, к которому смогут присоединиться все желающие. Гостей также ждут концерт, награждение многодетных семей, тематические экскурсии о любви и семейных ценностях, а в Музее кино подготовили праздничную программу с выступлениями артистов, интерактивными площадками и мастер-классами.

На "Робостанции" для взрослых и детей проведут семейные викторины, инженерные мастер-классы, лекцию о профессиях будущего и тематическую программу с роботом Борисом, который проверит знания гостей об истории и традициях праздника.

Посмотреть кино под открытым небом и заняться рукоделием

На Болотной площади покажут короткометражные фильмы и организуют концерт. В арт-павильоне "Летний маркет" гости смогут принять участие в мастер-классах по вязанию и созданию аксессуаров своими руками, а также выбрать подарки для всей семьи.

Прогуляться по любимым местам и сделать памятные снимки

К празднику сервис Russpass подготовил специальные маршруты для семейных и романтических прогулок. Москвичам и туристам предлагают посетить самые красивые уголки столицы, сделать памятные фотографии и открыть для себя новые места.

"Пожениться" в робозагсе

На площадках проекта "Мой район" подготовили семейные концерты, творческие программы, фотозоны и необычный "Робозагс", где пары смогут пройти шуточную церемонию регистрации брака и получить памятное свидетельство. Кроме того, гостей ждут спортивные игры, мастер-классы и развлечения для детей и взрослых.

День семьи, любви и верности ежегодно отмечают 8 июля. Праздник связан с днем памяти православных святых Петра и Февронии – покровителей семьи, любви и брака.