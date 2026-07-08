Собянин пригласил москвичей на мероприятия фестиваля "Театральный бульвар"

Собянин пригласил москвичей на мероприятия фестиваля "Театральный бульвар"
Фото: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс"

В Москве продолжается третий сезон фестиваля "Театральный бульвар", который вновь объединил любителей театра и подарил жителям и гостям столицы насыщенную культурную программу. О том, как проходит фестиваль, глава города Сергей Собянин рассказал в своем блоге в "Максе".

По сравнению с прошлым годом проект стал значительно масштабнее. Организаторы подготовили новые форматы мероприятий, открыли дополнительные площадки и расширили репертуар, чтобы спектакли были интересны зрителям любого возраста. Только за первый месяц лета состоялось 360 мероприятий, которые посетили более 650 тысяч человек.

За это время на фестивальных сценах выступили свыше двух тысяч артистов. Среди них – ведущие актеры Московского Художественного театра имени А.П. Чехова, Театра имени Евгения Вахтангова, а также коллективы региональных и любительских театров. Кроме того, гости фестиваля смогли встретиться с известными режиссерами и драматургами, принять участие в творческих беседах и открытых встречах.

Собянин сообщил, что в этом году организаторы получили более 1,3 тысячи заявок со всей России – от Калининграда до Южно-Сахалинска. Он отметил, что в фестивале уже принимают участие более 100 театральных коллективов из Новосибирска, Самары, Севастополя и других городов, а в июле к программе присоединятся театры из Сербии и Китая.

Для того чтобы предоставить возможность выступить большему числу участников, фестиваль вышел за пределы центра Москвы. Помимо традиционных площадок на бульварах, спектакли теперь проходят на Пушкинской набережной в Парке Горького и в музее-заповеднике "Коломенское".

Еще одной новинкой сезона стала мобильная сцена "Дилижанс". По выходным она перемещается между столичными парками, устраивая театральные представления для посетителей в разных районах города – от "Сокольников" до "Царицына".

Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

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