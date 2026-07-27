Участники московских ярмарок объединились для помощи нуждающимся

Участники московских ярмарок объединились для помощи нуждающимся
Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы
Фермеры поддержали благотворительную акцию

Участники московских ярмарок передали благотворительному фонду "Дари еду" свыше одной тонны продуктов. Из этого объема удастся приготовить около 1,6 тысячи горячих обедов для пожилых людей и тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации.

К благотворительной акции присоединились фермеры из 15 регионов РФ. Они отправили в фонд выращенные в своих хозяйствах свежие овощи, среди которых морковь, картофель, лук, огурцы, капуста, свекла, томаты и чеснок. Помимо этого, производители передали крупы, макароны, муку, сахарный песок, соль, растительное масло, овощные и грибные консервы, томатную пасту, а также различные специи – лавровый лист, куркуму, базилик, перец, кориандр, хмели-сунели и зиру.

"Это живое доказательство того, что небольшие хозяйства могут заниматься благотворительностью", – сообщил основатель фонда "Дари еду" Игорь Шатунов.

В фонде подчеркнули, что для его подопечных горячие обеды – это не только полноценное питание, но и важный знак внимания и поддержки. Игорь Шатунов поблагодарил фермеров за участие в акции и отметил, что переданные продукты помогут обеспечить сотни нуждающихся свежими и качественными блюдами. Многие подопечные фонда проживают в одиночестве и не имеют возможности самостоятельно готовить.

Московские ярмарки уже не первый раз становятся местом проведения благотворительных проектов. Ранее здесь организовывали сборы в рамках акций "Яблочный Спас" и "Подвешенный мандарин", во время которых продукты направляли тяжелобольным детям, жителям новых регионов и многодетным семьям. Новая инициатива вновь объединила участников ярмарок, решивших поддержать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

Ветеран ЦРУ одной фразой поставил крест на мечтах Киева

Военный четко разложил все по полочкам

В Германии назвали заказчика подрывов на "Северных потоках"

Расследование длится уже несколько лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей