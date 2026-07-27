Участники московских ярмарок объединились для помощи нуждающимся

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Участники московских ярмарок передали благотворительному фонду "Дари еду" свыше одной тонны продуктов. Из этого объема удастся приготовить около 1,6 тысячи горячих обедов для пожилых людей и тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации.
К благотворительной акции присоединились фермеры из 15 регионов РФ. Они отправили в фонд выращенные в своих хозяйствах свежие овощи, среди которых морковь, картофель, лук, огурцы, капуста, свекла, томаты и чеснок. Помимо этого, производители передали крупы, макароны, муку, сахарный песок, соль, растительное масло, овощные и грибные консервы, томатную пасту, а также различные специи – лавровый лист, куркуму, базилик, перец, кориандр, хмели-сунели и зиру.
"Это живое доказательство того, что небольшие хозяйства могут заниматься благотворительностью", – сообщил основатель фонда "Дари еду" Игорь Шатунов.
В фонде подчеркнули, что для его подопечных горячие обеды – это не только полноценное питание, но и важный знак внимания и поддержки. Игорь Шатунов поблагодарил фермеров за участие в акции и отметил, что переданные продукты помогут обеспечить сотни нуждающихся свежими и качественными блюдами. Многие подопечные фонда проживают в одиночестве и не имеют возможности самостоятельно готовить.
Московские ярмарки уже не первый раз становятся местом проведения благотворительных проектов. Ранее здесь организовывали сборы в рамках акций "Яблочный Спас" и "Подвешенный мандарин", во время которых продукты направляли тяжелобольным детям, жителям новых регионов и многодетным семьям. Новая инициатива вновь объединила участников ярмарок, решивших поддержать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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