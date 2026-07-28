Как Москва стала главным центром киберспорта в России

Столица укрепляет позиции на мировой арене соревновательного гейминга

Москва уверенно сохраняет статус главного центра киберспорта в России и постепенно укрепляет позиции на мировой арене соревновательного гейминга. Исследование Агентства креативных индустрий показало, что почти 80% российских киберспортивных организаций работают в столице, а за последние семь лет их число увеличилось на 60%.

Сегодня в Москве функционирует более 30 киберспортивных арен, клубов и турнирных проектов. Исследование также подтвердило растущую популярность индустрии: если старшее поколение воспринимает видеоигры как способ провести свободное время, то для молодых людей от 14 до 35 лет киберспорт все чаще становится возможностью построить карьеру. При этом почти четверть мужчин и 16% женщин, участвовавших в опросе, заявили, что хотели бы выступать на профессиональных турнирах.

Главной площадкой развития отрасли стал Московский кластер видеоигр и анимации, открытый в "Сколкове". В его состав вошли центр обработки данных, студии захвата движения, звукозаписи и фотограмметрии, современная киберарена, а также крупнейший в России медиаэкран площадью около 800 квадратных метров для трансляции соревнований. Кроме того, резидентам доступны офисы, коворкинги, выставочные пространства и зоны для проведения образовательных мероприятий.

Уже в этом году планируется запуск второго объекта – кластера медиатехнологий. Проект станет первой в мире экосистемой полного цикла для разработки видеоигр, анимации и медиапродуктов, которая объединит разработчиков, медиакомпании, технологические стартапы, инвесторов и образовательные организации.

Резиденты кластера смогут пользоваться широкими мерами государственной поддержки, включая налоговые льготы, освобождение от НДС, компенсацию таможенных пошлин и помощь в продвижении своих проектов на международном рынке.

Современная инфраструктура уже позволяет Москве проводить соревнования любого уровня – от любительских до международных. Во время первой Московской международной недели видеоигр в столице состоялись турниры более чем по десяти дисциплинам, в которых приняли участие свыше 4,6 тысячи игроков из разных регионов России. Масштабное мероприятие было внесено в Книгу рекордов России.