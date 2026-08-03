Вторая жизнь московских прудов

Как город возвращает водоемам глубину, чистую воду и естественные берега

Москва давно узнает себя в своих прудах. Патриаршие вошли в литературу благодаря Булгакову, а сотни других водоемов не имеют такой громкой славы, но во многом определяют облик и настроение окружающих кварталов.

У воды проходят ежедневные маршруты москвичей – здесь гуляют с детьми, встречаются, бегают по утрам, кормят уток или просто останавливаются передохнуть. Поэтому даже небольшой пруд воспринимается не просто как часть парка, а как важная примета района.

Чтобы такие места сохранялись, прудам нужен постоянный уход. В Москве водоемы очищают, укрепляют их берега и создают условия для естественной жизни растений, птиц и рыб.

Почему пруды начинают зарастать

Изменения в городском пруду обычно происходят незаметно. Год за годом на его дне оседают песок, частицы грунта, опавшие листья и другие органические остатки. Постепенно образуется слой ила, водоем становится мельче, а вода в жаркую погоду быстрее прогревается.

В таких условиях активнее размножаются водоросли. Пруд начинает цвести и зарастать, вода теряет прозрачность, а береговая линия местами осыпается. Если эти процессы заходят слишком далеко, поверхностной уборкой уже не обойтись.

Состояние столичных водоемов регулярно проверяют – оценивают глубину, берега и растительность. Если пруд сильно заилен, укрепления повреждены, а водоросли разрастаются слишком быстро, его включают в программу реабилитации.

Какие водоемы нуждаются в восстановлении в первую очередь, определяют по итогам обследований и с учетом пожеланий жителей, сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

Глубже вода, крепче берега

Один из недавно обновленных водоемов находится в парке 50-летия Октября на западе Москвы. Искусственный пруд был создан в пойме реки Раменки и давно стал привычным местом отдыха для жителей района.

Со временем пруд заметно обмелел, а отдельные участки берега начали разрушаться. Обследование показало, что обычного ухода уже недостаточно и водоему требуется комплексное восстановление.

Работы начали с очистки дна – из пруда извлекли более 2,3 тысячи кубометров ила. Затем восстановили ложе водоема и устроили водоупорный слой. Это позволило вернуть пруду необходимую глубину и снизить риск быстрого зарастания. Берега укрепили, но постарались сохранить их естественные очертания. Там, где это было возможно, оставили прежние откосы и сделали пологие спуски, по которым водоплавающим птицам легче выходить из воды.

Часть берега отремонтировали, другие участки укрепили биоматериалом и засеяли газоном. Завершающим этапом стало обустройство биоплато с водными растениями.

Три пруда – три масштаба

Похожие работы провели и на Дунькином пруду в Зеленограде – его очистили от ила, укрепили берега, устроили пологий выход для птиц и высадили водные растения.

Совсем другого масштаба потребовал Верхний Люблинский пруд. Он более чем в шесть раз крупнее пруда в парке 50-летия Октября – площадь водоема составляет 3,7 гектара. Со дна удалили 49 тысяч кубометров ила, заново сформировали дно, обновили береговые укрепления и создали три такие зоны.

Но характер работ определяет не только размер водоема. У каждого пруда свои слабые места: в одном случае главной проблемой становится толстый слой донных отложений, в другом – поврежденная береговая линия или слишком быстрое зарастание. Поэтому состав и последовательность работ подбирают отдельно для каждого объекта.

Берега ближе к природе

Разрушенные участки постепенно осыпаются в воду, а слишком крутые или полностью забетонированные откосы затрудняют доступ к воде для птиц и мелких животных.

Поэтому при восстановлении берегов стараются найти баланс между надежностью и естественным обликом. Там, где это необходимо, обновляют железобетонные конструкции, на других участках используют биоматериалы, грунт и газон. Если позволяет рельеф, сохраняют природные очертания берега и устраивают пологие спуски.

Так пруд остается частью паркового ландшафта и привычного прогулочного пространства, а не превращается в технический резервуар.

Зачем пруду ирисы и кувшинки

Еще английский садовод Уильям Робинсон писал о растениях, которые должны выглядеть не как отдельная декоративная композиция, а как естественная часть пейзажа. Этот принцип хорошо работает и у воды – ирисы, кувшинки, камыш и рогоз смягчают линию берега и помогают пруду органично вписаться в парковое пространство.

Но их роль не только декоративна. Высадка водных растений завершает реабилитацию. Для этого в водоеме заранее готовят специальные участки – биоплато.

Саженцы с закрытой корневой системой помещают в верхний слой щебня и грунта. Обычно это делают в теплое время года, чтобы растения успели укорениться и привыкнуть к новому месту.

Для каждого пруда подбирают свою композицию с учетом его размеров, глубины и окружающего ландшафта. В одних местах высаживают ирисы и кувшинки, в других – камыш, рогоз или тростник. Важно, чтобы посадки не только украшали водоем, но и помогали ему сохранять экологическое равновесие.

Такие природные участки работают как естественный фильтр. Растения поглощают вещества, которыми питаются водоросли, и тем самым сдерживают их чрезмерное размножение. Вода меньше цветет, а для рыб и водоплавающих птиц складываются более благоприятные условия.

Этим летом новые зоны с водными растениями появятся на 13 московских прудах, где основные восстановительные работы уже завершены. Среди них – водоемы в парке 50-летия Октября, Зеленограде, Люблине, Кунцеве, Кузьминках и Ясеневе. Всего здесь высадят почти 100 тысяч растений, а общая площадь посадок составит около пяти тысяч квадратных метров.

Такие участки создают в Москве уже не первый год. Со временем они становятся полноценной частью обновленного пруда – наряду с очищенным дном и укрепленными берегами.

Чтобы пруд жил дальше

В ведении ГУП "Мосводосток" находятся 290 городских прудов. Их очищают от мусора, следят за состоянием воды, берегов и растительности. Когда обычного ухода становится недостаточно, водоему требуется более глубокое восстановление.

С 2012 года комплексное восстановление провели на 178 водных объектах. В эту работу входят как крупные пруды, заметные на карте города, так и небольшие районные водоемы, которыми ежедневно пользуются жители ближайших кварталов.

Но завершение работ – только начало нового этапа. Растениям нужно время, чтобы прижиться, берегам – укрепиться, а самому пруду – вновь прийти в природное равновесие. Поэтому за водой и растительностью продолжают следить, очищают водную гладь и прибрежную территорию.

Так инженерные решения соединяются с возможностями самой природы – город создает необходимые условия, а экосистема постепенно восстанавливается и начинает поддерживать себя сама.

Городские пруды остаются небольшими островками спокойствия среди жилых кварталов, дорог и оживленных улиц. Именно за это их особенно ценят жители – за прохладу у воды, живые берега и возможность хотя бы ненадолго забыть, что вокруг большой город. Чем устойчивее природная среда пруда, тем дольше он сохраняет эти качества.