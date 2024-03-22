Антироссийские настроения захватили многие государства

Ситуация на международной арене оставляет желать лучшего. Многие страны объединились в своем стремлении подорвать стабильность в России и нанести ей поражение. Так, стало известно, что наш восточный сосед, Япония, резко активизировала военную деятельность у российских границ.



Такими тревожными новостями с общественностью поделился новый посол России в Токио Николай Ноздрев. Недавно он прибыл в столицу Страны восходящего солнца и на месте оценил ситуацию. Дипломатический сотрудник подчеркнул, что текущее положение дел вызывает серьезную обеспокоенность. Япония явно наращивает агрессию против России.

Ноздрев обратил особое внимание, что активная военная деятельность у российских границ проходит при деятельном участии Соединенные Штатов Америки и некоторых стран Североатлантического альянса.

Отметим, российская сторона неоднократно заявляла о своей обеспокоенности деятельностью Японии, которая работает на эскалацию ситуации. Осенью страна провела масштабные японо-американские учения на острове Хоккайдо, прямо рядом с границами России.

К слову, недавно Россия нанесла мощный экономический удар по Японии. Власти нашей страны ввели серьезный запрет, который скажется на Токио. При этом такое же решение приняли власти Китая.