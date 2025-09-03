Состояние политика вызывает вопросы у общественности

Пропажа Дональда Трампа породила обилие слухов о состоянии здоровья американского президента, особенно в свете странных синяков на его руке, которые систематически замечают журналисты в последнее время. Официально Белый дом заявляет, что глава США совершенно здоров. Однако медики выражают сомнения.

Специалист по сосудистой хирургии Мимми Квонг назвала вероятной диагноз Трампа. По ее словам, лидер может страдать от хронической венозной недостаточности, которая часто обостряется в пожилом возрасте. Недуг заключается в том, что в различных конечностях кровь может оказываться в ловушке, поскольку кровоток функционирует неправильно.

"Это может привести к боли, отеку, пульсации, а в самых крайних случаях – к ранам или потере конечностей", – говорит врач.

В пожилом возрасте эта проблема ощущается особенно остро. Человек начинает страдать от отеков, у него могут появляться различные воспаления и серьезные раны. Нередко это приводит к ампутации пострадавшей части тела.

После появления Трампа перед журналистами общественность также обратила внимание на странное утолщение в районе плеча политика, которое скрывалось за пиджаком. Некоторые также заявили, что на тыльной стороне ладони президента были отчетливо заметны следы тонального крема, которым могли закрыть посинение.