Гренландский министр расплакалась перед СМИ после встречи в Белом доме

Фото: соцсети
Давление американцев после диалога лишь усилилось

Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт не сдержала эмоций после встречи с американскими коллегами в Белом доме. Чиновница расплакалась, передает радио KNR.

Так, внешнеполитического лидера спросили, как та сохраняла спокойствие при встрече в Белом доме. В этот момент ее голос задрожал. Моцфельдт сообщила, что МИД Гренландии активно работал над подготовкой к переговорам, а также формированием для жителей острова возможности "жить в безопасности". Параллельно она призывала американцев к сочувствию.

"Последние несколько дней выдались тяжёлыми. Мы подготовились, и давление стало только сильнее", — высказалась министр. 

На встрече, продлившейся менее 1,5 часа, присутствовал также глава МИД Дании, а также глава Госдепа Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.

В МИД Дании признались, что не смогли добиться изменения позиции Вашингтона по вопросу дальнейшего статуса острова. 

Президент США Дональд Трамп требует от Копенгагена "убраться" из острова, призывая НАТО оказать Штатам помощь в аннексии острова. В противном случае, настаивает Трамп, остров якобы достанется России или КНР. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ссылки на некую "активность" России и Китая вокруг Гренландии неприемлемы в качестве повода для обострения.

Источник: KNR
