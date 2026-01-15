Гренландский министр расплакалась перед СМИ после встречи в Белом доме

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт не сдержала эмоций после встречи с американскими коллегами в Белом доме. Чиновница расплакалась, передает радио KNR.
Так, внешнеполитического лидера спросили, как та сохраняла спокойствие при встрече в Белом доме. В этот момент ее голос задрожал. Моцфельдт сообщила, что МИД Гренландии активно работал над подготовкой к переговорам, а также формированием для жителей острова возможности "жить в безопасности". Параллельно она призывала американцев к сочувствию.
"Последние несколько дней выдались тяжёлыми. Мы подготовились, и давление стало только сильнее", — высказалась министр.
На встрече, продлившейся менее 1,5 часа, присутствовал также глава МИД Дании, а также глава Госдепа Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.
В МИД Дании признались, что не смогли добиться изменения позиции Вашингтона по вопросу дальнейшего статуса острова.
Президент США Дональд Трамп требует от Копенгагена "убраться" из острова, призывая НАТО оказать Штатам помощь в аннексии острова. В противном случае, настаивает Трамп, остров якобы достанется России или КНР. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ссылки на некую "активность" России и Китая вокруг Гренландии неприемлемы в качестве повода для обострения.
Киевский властитель продолжает цепляться за украинский трон