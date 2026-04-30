Политические элиты в ЕС толкают континент к пропасти

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обрушился с уничтожающей критикой на лидеров Евросоюза, обвинив их в деструктивном поведении.

По словам политика, нынешнее руководство ЕС состоит из людей, которые собственными руками разрушают наследие десятилетий. Они забыли, с чего начинался союз – как интеграционное объединение угля и стали – и теперь толкают континент в пропасть.

"Это абсолютно деструктивные, недалекие люди, которые бредят войной с Российской Федерацией. Да, каждый из них решает свою задачу, в этом сомнений нет. Они хоть и идиоты, но такие упорные. Но в конечном счете это очень опасная дорожка", – заявил Медведев.

Ранее зампред Совбеза уже позволял себе резкие высказывания в адрес европейских чиновников. В марте он напомнил главе евродипломатии Кае Каллас об историческом прошлом ее родной Эстонии, которая когда-то входила в состав Российской империи. Так он ответил на ее обеспокоенность давлением США на Украину по вопросу Донбасса.

До этого зампред Совбеза предупредил, что Москва вынужденно ударит нестратегическим ядерным оружием по объектам на Украине, а в случае необходимости – и по странам-поставщикам, если Лондон и Париж решатся передать Киеву ядерный арсенал. Поводом послужили данные Службы внешней разведки о планах Британии и Франции по тайному вооружению киевского режима.

