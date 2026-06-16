В Казани проходят последние приготовления к саммиту Россия — АСЕАН

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На этой неделе Казань вновь окажется в центре международного внимания. С 17 по 19 июня столица Татарстана примет саммит Россия–АСЕАН, приуроченный к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. В город прибудут лидеры стран, члены правительств, журналисты, переводчики, сотрудники служб безопасности и технический персонал. Всего ожидается около 8,5 тысяч участников. Помимо переговоров, запланировано подписание ряда соглашений между Россией, Татарстаном и странами организации. Об этом сообщают "Известия".
Подготовка к новому мероприятию велась в сжатые сроки. Соответствующий указ был подписан в конце апреля, и на организацию форума оставалось около двух месяцев. Подобные задачи способны выполнить лишь несколько российских городов, и Казань входит в их число.
Глава Татарстана Рустам Минниханов назвал предстоящий форум одним из важнейших событий 2026 года и отметил, что проведение мероприятия такого масштаба является большой честью и серьезной ответственностью для республики.
К середине июня город завершил масштабную подготовку. Для приема гостей подготовлены девять площадок, около 30 гостиниц, более сотни ресторанов и кафе. Были приведены в порядок дороги, вокзалы и общественные пространства. Дополнительно благоустроены территории вокруг обновленного ЦУМа и других городских объектов. Улицы украсили 1,3 млн цветов.
Подготовка к таким событиям способствует развитию городской инфраструктуры и привлечению инвестиций. В этом году только на подготовку города к саммиту из бюджета Татарстана было выделено более 1 млрд рублей.
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