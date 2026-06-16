В Казани проходят последние приготовления к саммиту Россия — АСЕАН

В столице Татарстана соберутся высокопоставленные делегаты и тысячи участников форума

На этой неделе Казань вновь окажется в центре международного внимания. С 17 по 19 июня столица Татарстана примет саммит Россия–АСЕАН, приуроченный к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. В город прибудут лидеры стран, члены правительств, журналисты, переводчики, сотрудники служб безопасности и технический персонал. Всего ожидается около 8,5 тысяч участников. Помимо переговоров, запланировано подписание ряда соглашений между Россией, Татарстаном и странами организации. Об этом сообщают "Известия".

Выбор не случаен

Решение о проведении саммита в Казани принял лично Владимир Путин. Во многом это связано с тем, что город уже имеет серьезный опыт организации международных мероприятий самого высокого уровня. Например, два года назад здесь успешно прошел саммит БРИКС.

Подготовка к новому мероприятию велась в сжатые сроки. Соответствующий указ был подписан в конце апреля, и на организацию форума оставалось около двух месяцев. Подобные задачи способны выполнить лишь несколько российских городов, и Казань входит в их число.

Глава Татарстана Рустам Минниханов назвал предстоящий форум одним из важнейших событий 2026 года и отметил, что проведение мероприятия такого масштаба является большой честью и серьезной ответственностью для республики.

Гостеприимство в деталях

Власти Казани поставили перед собой задачу обеспечить участникам максимальный комфорт и безопасность. Мэр Ильсур Метшин напомнил, что гостеприимство складывается из множества деталей, и успешное проведение подобных мероприятий требует работы большого числа специалистов.

К середине июня город завершил масштабную подготовку. Для приема гостей подготовлены девять площадок, около 30 гостиниц, более сотни ресторанов и кафе. Были приведены в порядок дороги, вокзалы и общественные пространства. Дополнительно благоустроены территории вокруг обновленного ЦУМа и других городских объектов. Улицы украсили 1,3 млн цветов.

Инфраструктурный импульс

Саммит Россия–АСЕАН продолжит список крупнейших международных мероприятий, которые принимала Казань. Ранее город становился площадкой для Универсиады, чемпионата мира по футболу, чемпионатов мира по водным видам спорта и рабочим профессиям, а также регулярно принимает форум "Россия – исламский мир".

Подготовка к таким событиям способствует развитию городской инфраструктуры и привлечению инвестиций. В этом году только на подготовку города к саммиту из бюджета Татарстана было выделено более 1 млрд рублей.