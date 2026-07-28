Отползание империи. Как США теряют статус мирового гегемона

Есть империи, которые рушатся с грохотом. А есть те, что отступают почти незаметно: не сдавая столиц, не подписывая капитуляций, не признавая поражения.

Государства по-прежнему чеканят свою монету, держат флот в океанах, требуют верности от союзников и называют свои интересы "мировым порядком". Но мир уже начинает жить так, будто прежний центр больше не единственный.

США не исчезают как великая держава. Это важно сказать сразу. У них остаются крупнейшие финансовые рынки, технологические гиганты, военная сеть баз, университеты, доллар, Голливуд, Кремниевая долина и способность наносить удары почти в любой точке планеты. Но гегемония – это не просто сила. Это еще и согласие других признавать твою силу законной. Именно это согласие сегодня и уходит.

Войны без победы

Американская военная машина по-прежнему огромна, но ее главная проблема – не в недостатке авианосцев. Она в том, что сила все хуже превращается в политический результат. Афганистан уже стал символом такого поражения. Украина и Иран добавили новое измерение: США могут вооружать, давить санкциями, бомбить, строить коалиции, но все чаще не могут навязать финал.

В случае России речь не о прямом военном поражении армии США. Речь о стратегическом поражении модели: Вашингтон рассчитывал, что санкции, изоляция и военная поддержка Киева приведут Москву к капитуляции или к резкому ослаблению. Этого не произошло. Конфликт затянулся, Россия адаптировалась, а сам Запад столкнулся с усталостью, дефицитом вооружений и внутренними спорами о цене поддержки Украины.

Иранская кампания стала еще одним знаком предела. Британская The Guardian писала, что союзники США видят отсутствие ясной стратегии и опасаются, что Вашингтон "выдыхается" в попытке управлять конфликтом. Индийская пресса трактует происходящее жестче: США выглядят не арбитром порядка, а импульсивной силой, которая производит нестабильность. Это и есть новая формула американского поражения: не когда противник входит в Вашингтон, а когда весь мир перестает верить, что Вашингтон знает, что делает.

Экономика, которая оторвалась от станка

Второй слой кризиса – промышленный. Америка стала экономикой услуг, финансов, патентов, платформ и потребления. Это не слабость само по себе: современная развитая экономика всегда уходит от массового фабричного труда. Но для гегемона деиндустриализация опасна иначе. Он начинает зависеть от чужих заводов, чужих цепочек поставок, чужих редкоземельных металлов, чужой сборки.

Brookings в январском докладе о стратегии США против Китая признал: риторика реиндустриализации пока обгоняет реальные результаты. Производственный сектор США не показывает устойчивого расширения, а занятость в промышленности не возвращается к обещанному масштабу. Даже американская статистика BLS показывает, что производство остается лишь частью экономики: в 2025 году на него приходилось 9,8% занятости в нефинансовом бизнес-секторе и 13,7% ВВП.

Америка не "разучилась производить" полностью. Это было бы упрощением. Она производит дорого, сложно, технологично. Но Китай производит массово, системно и все более технологично. И в мире новой силовой экономики важен не только дизайн микросхемы, но и способность собрать миллион устройств, построить инфраструктуру, обеспечить сырье, энергию, логистику и людей.

Китай как фабрика и лаборатория

Китай больше не просто "мировая фабрика" в старом смысле – с дешевым трудом и западными заказами. Он превращается в производственную цивилизацию полного цикла. Financial Times отмечала, что в эпоху нового меркантилизма Китай лучше многих приспособлен к борьбе за цепочки поставок: у него масштабная промышленность, сбережения, экспортная мощь, контроль над критическими материалами и доминирование в солнечной энергетике, батареях, электромобилях.

Технологическая война вокруг Huawei показывает нерв эпохи. WSJ пишет, что Китай при поддержке государства развивает собственные AI-чипы, а Huawei стала центром этой мобилизации. Да, отставание от Nvidia и TSMC сохраняется. Да, Китай уязвим в литографии. Но санкции, задуманные как инструмент удушения, стали также школой автономии. Китайские компании учатся обходить узкие места, стандартизировать внутренний рынок и превращать запрет в стимул.

В немецких СМИ эта перемена звучит особенно тревожно. DW пишет о мире, где старый порядок уже не возвращается, а США стратегически перерастянулись между Европой, Ближним Востоком и Азией. Для Германии это не теория: немецкая промышленность зависит от китайских редкоземельных элементов и одновременно теряет позиции в технологиях, где раньше была уверена в себе.

Доллар не падает, но его уже страхуют

Разговор о конце доллара часто звучит слишком громко. Доллар не исчезает. По данным IMF COFER, в первом квартале 2026 года на него приходилось 57,13% мировых валютных резервов. Юань занимал лишь 1,99%. Это не похоже на обвал американской валютной империи.

Но гегемония редко исчезает за один квартал. Она сначала становится страхуемым риском. Страны покупают золото, расширяют расчеты в национальных валютах, тестируют юань, строят альтернативные платежные контуры. Китайские источники подчеркивают рост роли юаня в торговых расчетах и CIPS. IMF и BIS одновременно предупреждают: цифровые деньги и стейблкоины меняют инфраструктуру платежей. Причем парадокс в том, что большинство стейблкоинов привязаны к доллару и могут даже усилить цифровую долларизацию. Но сама логика меняется: власть переходит от одной валюты к конкуренции инфраструктур.

Доллар пока остается языком мировой финансовой грамматики. Но все больше стран начинают учить второй язык.

Кризис управления и потеря морального тона

Гегемон держится не только авианосцами и облигациями. Он держится образом будущего. США долго продавали миру не просто безопасность, а представление о себе как о стране институтов, закона, выборов и открытой конкуренции. После Байдена и Трампа этот образ поврежден.

Gallup в июле 2026 года зафиксировал, что доверие американцев к ключевым институтам остается около исторических минимумов: средний показатель по 14 институтам – 27%. Freedom House оценивает США как свободную страну, но отмечает ухудшение из-за политической поляризации, давления на свободу выражения, усиления исполнительной власти и проблем управления.

Для внешнего мира это имеет прямое значение. Когда страна сама сомневается в своих судах, выборах, медиа, Конгрессе и президенте, ей труднее читать лекции другим. Моральный авторитет уходит не потому, что противники стали убедительнее. Он уходит потому, что зеркало треснуло дома.

New York Times в одной из колонок сформулировала это почти приговором: США больше не выглядят лидером "свободного мира". Китайские медиа, конечно, используют этот сюжет в собственной пропаганде, но он работает не только из-за китайской риторики. Он работает потому, что союзники США тоже видят разрыв между американским языком ценностей и американской практикой силы.

Мир блоков и мир сделок

На смену американской однополярности приходит не красивая гармония многополярности, а более жесткий, рваный мир. Индийская пресса замечает это трезвее многих: многополярность не означает справедливость, она означает неопределенность. Индии, Турции, Бразилии, Саудовской Аравии, Индонезии и другим средним державам придется лавировать, заключать сделки, страховаться, не полагаясь полностью ни на Вашингтон, ни на Пекин.

Китай говорит о многополярности как о более справедливом порядке. Европа говорит о стратегической автономии. Индия говорит о multi-alignment. США говорят о возвращении силы. Россия говорит о конце западной монополии. Все эти языки разные, но описывают один процесс: мир перестает быть комнатой с одним главным столом.

И в этом смысле американская империя не падает. Она отползает. Медленно, раздраженно, иногда опасно, не признавая самого движения. Она еще способна ударить. Но все чаще удар не решает вопрос. Она еще способна санкционировать. Но все чаще санкции порождают обходные дороги. Она еще способна печатать главную валюту мира. Но все чаще ее держат рядом с золотом, юанем, криптоинфраструктурой и региональными расчетами.

Конец гегемонии – это не момент, а привычка мира обходиться без разрешения прежнего хозяина.