Пентагон попросил военных придумать нестандартные способы давления на Иран

CENTCOM собирает новые идеи на фоне ограниченных вариантов давления на Тегеран и затянувшейся военной кампании.

Высокопоставленный офицер разведывательного подразделения Центрального командования США разослал военным аналитикам запрос с просьбой предложить "творческие и нестандартные" способы усилить давление на Иран. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием письма.

По данным телеканала, сообщение получили представители широкой группы аналитиков. Второй источник подтвердил, что военное руководство на прошлой неделе собирало новые идеи по дальнейшей стратегии. Собеседники CNN назвали подобный формат обсуждения по электронной почте необычным.

Представитель CENTCOM капитан Тимоти Хокинс не стал комментировать содержание письма напрямую. Он заявил, что командование давно использует инновационные подходы, а адмирал Брэд Купер обращается за предложениями к сотрудникам независимо от их звания.

Запрос появился на фоне затянувшейся военной кампании. Американские силы неделями наносят удары по объектам в Иране, пытаясь ослабить угрозу судоходству в Ормузском проливе и вернуть Тегеран за стол переговоров, однако признаков скорого соглашения пока нет.

CNN утверждает, что Пентагон рассматривал новые удары по глубоко расположенным ядерным объектам, включая комплекс в районе горы Пикэкс. По оценке источников телеканала, обычных ракет и авиабомб может оказаться недостаточно, а наземная операция связана с крайне высоким военным и политическим риском.

Среди других вариантов обсуждалась интенсивная бомбардировка иранской ракетной инфраструктуры продолжительностью до двух недель. Против расширения кампании выступают опасения по поводу сокращения запасов ракет-перехватчиков и возможных жертв среди мирного населения.

По сведениям CNN, американские разведывательные ведомства считают, что нынешние удары вряд ли заставят Иран изменить переговорную позицию. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн ранее также признавал, что возможности одной авиации ограничены.

Белому дому остается выбирать между дальнейшей эскалацией и продолжением обмена ударами, который угрожает новым потерям и безопасности Ормузского пролива. Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон намерен добиться победы и рассчитывает вынудить Тегеран пойти на уступки.