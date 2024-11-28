Выходные в кинопарке: в "Москино" подготовили новую интересную программу

Выходные в кинопарке: в "Москино" подготовили новую интересную программу
Фото: mos.ru
Гости попадут в разные страны и эпохи, помогут ковбоям найти пропавших коров и узнают съемочного процесса

Выходные в кинопарке "Москино" всегда проходят насыщенно и незабываемо. В эти выходные у москвичей и гостей столицы будет возможность не только погрузиться в мир киноискусства и попробовать себя в различных творческих направлениях, но и интересно отметить наступление календарной зимы.

В субботу, 30 ноября, с 12:00 и на протяжении всего дня в "Театре Гонзаги" будут идти интерактивные постановки. Так, зрители спектакля "Эльфы – духи природы" узнают, какие секреты волшебные существа прячут в своей необыкновенной книге. В 13:00 начнется "Тесла-шоу", где творчество объединяется с наукой, а эффектные электрические явления удивляют даже искушенных знатоков физики.

В воскресенье, 1 декабря, в 13:00 и 15:00 на этой площадке состоится выступление женского струнного квартета, а вечером поклонников ждут на творческом вечере комедийной актрисы Елены Борщевой.

На площадке "Ковбойский городок" посетителям предложат присоединиться к интерактивному квесту с погружением в детективную историю. По сюжету в городке пропали все коровы. Чтобы их найти, участники преодолеют немало препятствий, их ждут засады, погони и другие неожиданности. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в костюмированной фотосессии в стиле Дикого Запада.

Ощутить себя персонажем фильма позволит экскурсия "Киноэкспедиция". Участники прогуляются по Москве 1940-х, рассмотрят историческую деревню с домами и подворьями, прикоснутся к декорациям, которые не раз видели в фильмах. 

Парк сказок порадует маленьких гостей анимационной программой. С 10:00 до 17:00 ведущие устроят увлекательные игры на смекалку, внимание и развитие творческой фантазии. В образовательном центре кинопарка запланировано несколько мастер-классов для детей и взрослых. Желающие смогут познакомиться с актерской профессией и ее основными направлениями: пластикой, вокалом и танцами.

Обращаем внимание, что с 30 ноября кинопарк "Москино" переводит уличные декорации на зимние часы работы – с 10:00 до 17:00. График образовательного центра кинопарка, "Театра Гонзаги", а также кинотеатра "Москино кинопарк" останется без изменений.

Источник: mos.ru

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