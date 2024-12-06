Пассажирский причал Фили капитально отремонтируют

Сооружение было построено 50 лет назад

В Москве уделяют особое внимание вопросам содержания городских причалов. Специалисты регулярно проводят их комплексные обследования, по итогам которых принимается решение о текущем или капитальном ремонте. В настоящее время начали капремонт пассажирского причала Фили, который расположен на правом берегу Москвы-реки в составе Филевской набережной.

Это сооружение построили и ввели в эксплуатацию полвека назад, в 1974 году. С тех пор его ни разу капитально не ремонтировали. Сейчас специалистам предстоит восстановить бетонную поверхность стенок причала, обновить швы и лестничные сходы, заменить покрытие площадки и отбойные устройства. Ремонтные работы планируют завершить в марте 2025 года, к открытию сезонной навигации.

В Москве в последние годы активно развивается пассажирский речной транспорт. Первый круглогодичный речной маршрут Киевский – Сердце Столицы был открыт в июне 2023 года. В сентябре того же года появился еще один маршрут: ЗИЛ – Печатники. Летом 2024-го первый маршрут стал длиннее – речной трамвай стал ходить до парка "Фили". С момента открытия причала Парк "Фили" электросуда отправились отсюда более семи тысяч раз.

Регулярные речные маршруты пользуются огромной популярностью среди москвичей и гостей столицы. Пользоваться электросудном можно точно так же, как любым другим городским транспортом: входить и выходить на нужной остановке, в данном случае причале, оплачивая проезд картой "Тройка".

Курсирующие по Москве электрические суда – это экологичный инновационный транспорт, один из лучших в мире. Основные элементы этих судов, в том числе двигатель, отечественного производства.

Ежегодно в столице проводят масштабные гидротехнические работы по очистке причалов и углублению акваторий. Такая необходимость вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом. Это может негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок, поэтому специалисты регулярно проводят обследование подводного пространства и прилегающей территории и принимают необходимы меры по поддержанию акватории в полном порядке.