Красота и волшебство: территория ВДНХ преобразилась к Новому году в рамках проекта "Зима в Москве"

Светящиеся шары, украшенные деревья и ажурные арки создают атмосферу праздника

Проект "Зима в Москве" преобразил столицу к Новому году. Парки и площади, бульвары и улицы – все уже такое нарядное и праздничное, что везде хочется сфотографироваться. Территория главной выставки страны – ВДНХ – получила особое убранство.

Новогодние ели, фигурки животных, необычные арки, шары, тематические цифры, информационно-декоративные стенды и особая иллюминация уже появились у основного входа, на Центральной и Главной аллеях, а также в других местах территории ВДНХ.

Всего на пространстве выставки и парка "Останкино" установлено около 300 тематических конструкций, которые создают настроение праздника, дарят атмосферу волшебства и впечатляют разнообразием. Перед аркой главного входа появился гигантский шар. Поверхность огромной елочной игрушки отделана золотым кружевом и с наступлением сумерек светится яркими цветами. Внутри есть скамейки, на которые можно присесть, чтобы отдохнуть или сделать несколько фотографий.

На Центральной аллее установили семь сияющих семиметровых ворот. За ними красуется доминанта праздничного убранства – светящаяся арка. Ее высота составляет более 18 метров, это половина размера арки главного входа. Такую новогоднюю конструкцию установили возле павильона № 1 "Центральный", где сейчас проходит выставка Третьяковской галереи. Здесь же глаз посетителей радуют яркие шары-подвески и сверкающая иллюминация.

В северном и южном розариях появились трехметровые волшебные одуванчики, а исторические фонари уличного освещения ВДНХ превратились в светящиеся бокалы.

Знаки наступающего Нового года – числовую композицию "2025" высотой до 5,5 метра – можно увидеть на площади перед аркой главного входа, у станции канатной дороги "Северная", у арки южного входа и за павильоном № 34 "Космос".

А самый главный символ зимнего праздника – новогоднюю ель - поставили в нескольких точках выставки. Деревья высотой от шести до 17 метров расположены на катке ВДНХ, у музея "Атом", возле площади Промышленности, у интерактивного музейного комплекса "Буран", в зоне ландшафтного парка и в парке "Останкино".