Простой рецепт вкусного салата на 8 Марта: гости будут довольны

Рецепт нежного праздничного салата с курицей

На праздник всегда хочется поставить на стол что-то вкусное и красивое, но без сложной готовки. Особенно 8-го Марта, когда важно сохранить хорошее настроение и не проводить весь день у плиты. Этот салат получается легким, сытным и очень праздничным. Он быстро готовится и нравится всем гостям, поэтому это идеальный вариант для семейного застолья.

Ингредиенты

куриное филе – 300 г;

огурцы – 2 штуки;

яйца – 3 штуки;

твердый сыр – 120 г;

консервированная кукуруза – 150 г;

майонез – по вкусу;

зелень – небольшой пучок;

соль – по вкусу.





Пошаговый рецепт

Шаг 1

Куриное филе положите в кастрюлю с водой, слегка посолите и варите до полной готовности. Когда мясо остынет, нарежьте его небольшими кусочками.

Шаг 2

Яйца сварите до плотного желтка, затем остудите и очистите от скорлупы. Нарежьте их небольшими кубиками.

Шаг 3

Свежие огурцы нарежьте мелкими кусочками, а сыр натрите на крупной терке. Зелень промойте и мелко порежьте ножом.

Шаг 4

В салатнике соедините курицу, яйца, огурцы, сыр и кукурузу. Добавьте майонез, немного соли и тщательно все перемешайте.

Получается нежный и аппетитный салат, который отлично смотрится на праздничном столе. Имейте в виду: он быстро исчезает со стола, потому что гости обычно просят добавку.