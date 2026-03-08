Простой рецепт вкусного салата на 8 Марта: гости будут довольны

Курс рубля
На праздник всегда хочется поставить на стол что-то вкусное и красивое, но без сложной готовки. Особенно 8-го Марта, когда важно сохранить хорошее настроение и не проводить весь день у плиты. Этот салат получается легким, сытным и очень праздничным. Он быстро готовится и нравится всем гостям, поэтому это идеальный вариант для семейного застолья.
Шаг 1
Куриное филе положите в кастрюлю с водой, слегка посолите и варите до полной готовности. Когда мясо остынет, нарежьте его небольшими кусочками.
Шаг 2
Яйца сварите до плотного желтка, затем остудите и очистите от скорлупы. Нарежьте их небольшими кубиками.
Шаг 3
Свежие огурцы нарежьте мелкими кусочками, а сыр натрите на крупной терке. Зелень промойте и мелко порежьте ножом.
Шаг 4
В салатнике соедините курицу, яйца, огурцы, сыр и кукурузу. Добавьте майонез, немного соли и тщательно все перемешайте.
Получается нежный и аппетитный салат, который отлично смотрится на праздничном столе. Имейте в виду: он быстро исчезает со стола, потому что гости обычно просят добавку.
