В Сети поддержали крайне странный флешмоб. В "Твиттер" многие начали публиковать посты с хэштегом #RIPJKRowling, что переводится как "Покойся с миром, Роулинг". Но британская писательница жива и здорова.

Интернет-пользователи сообщили, что Джоан Роулинг якобы умерла. Некоторые прикрепили к постам картинки оскорбительного характера – крыс, мусорные баки и так далее.

#RIPJKRowling can’t believe she died... this was the last picture that was taken of her before she passed😢 pic.twitter.com/YSEkG53DKJ