Известную писательницу похоронили заживо

Известную писательницу похоронили заживо
Джоан Роулинг. Фото: Hubert Boesl/dpa/www.globallookpress.com
Поклонники оставляют однозначные посты в Сети на ее счет

В Сети поддержали крайне странный флешмоб. В "Твиттер" многие начали публиковать посты с хэштегом #RIPJKRowling, что переводится как "Покойся с миром, Роулинг". Но британская писательница жива и здорова.

Интернет-пользователи сообщили, что Джоан Роулинг якобы умерла. Некоторые прикрепили к постам картинки оскорбительного характера – крыс, мусорные баки и так далее.

Все дело в том, что таким образом создательницу вселенной Гарри Поттера травят за ее высказывания. Писательницу обвиняют в трансфобии – негативном отношении к трансгендерным и транссексуальным людям.

Данная история берет свое начало с постов Джоан Роулинг в "Твиттер". 7 июня писательница высказалась по поводу выражения "Люди, у которых есть менструация" из статьи в журнале Devex. Она пошутила, что у таких людей есть название, имея в виду женщин.

Комментаторы объяснили писательнице, что менструация бывает не только у женщин, но и у трансгендерных мужчин и небинарных людей. Они акцентировали внимание на том, что биологический пол и гендер – это разные вещи.

Позже Джоан Роулинг публиковала еще несколько постов, которые усилили гнев пользователей Сети. Это дошло до того, что в августе писательницу лишили почетной премии в области прав человека Ripple of Hope Award из-за трансфобии, передает Vanity Fair. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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