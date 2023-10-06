Кондулайнен нашлась: друзья рассказали о случившемся с отшельницей

Писательница Мария Арбатова заверила, что с исчезнувшей актрисой все хорошо

Сегодня утром по сети прошла информация о том, что Елена Кондулайнен. Несколько дней назад 65-летняя актриса не пришла на открытие нового сезона "Театра Луны", где она должна была получить список новых ролей. Однако в тот день в театре звезду так и не увидели. Более того, худрук театра Евгения Герасимова поведала, что артистку не наблюдали на репетициях уже месяц.

Друзья и близкие не смогли дозвониться и встревожились.

Позже Мария Арбатова рассказала, что находится на связи с пропавшей актрисой и та в полном порядке, просто перестала выходить на связь, не желая, чтобы ее беспокоили.

"Зачем люди устраивают такую панику, – это бред собачий", – указала она.

Мария заверила, что Елене нужно просто побольше времени, чтобы заняться своим здоровьем, и призналась, что у нее есть номер телефона, который Кондулайнен мало кому дает.

Раскрыть местонахождение скрывшейся от всех звезды писательница отказалась, так что для многих коллег оно остается секретом.

В прошлом Елена Кондулайнен уже исчезала с горизонта семьи и близких, не желая ни с кем видеться и разговаривать после инсульта. Тогда она с трудом восстановила речь и двигательные функции.

Поклонники и друзья Елены, не сумев ее найти, невольно вспомнили ситуацию с Ириной Мирошниченко, внезапно исчезнувшей, а потом оказавшейся в больнице и после скончавшейся. Искренне симпатизирующие актрисе люди надеются, что она поправит здоровье и больше не будет исчезать, как сегодня.

