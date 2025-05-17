Бывшая жена Авербуха Лобачева устроилась работать в торговый центр

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Ирина Лобачева, бывшая супруга Ильи Авербуха и в прошлом известная фигуристка, ныне работает скромным инструктором на катке, расположенном в одном из торговых центров столицы. Ранее она добилась значительных успехов в спорте – стала чемпионкой мира в 2002 году и выиграла чемпионат Европы в 2003-м.
Их сын Мартин, который еще в детстве переехал жить к отцу, теперь живет самостоятельно, арендует жилье и проходит стажировку в другом городе.
Экс-звезда фигурного катания рассказала, что у нее с Авербухом сохранились нормальные отношения, и они продолжают общаться. Сам артист, не вдаваясь в подробности, подчеркнул, что уважает бывшую супругу и признателен ей за сына.
Ранее женщина сталкивалась с большими проблемами, связанными с алкоголем, однако в 2021 году ей удалось справиться с зависимостью.
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