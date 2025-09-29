Отказавшаяся от приемной дочери Алена Кравец лишает ее звездной фамилии

Отказавшаяся от приемной дочери Алена Кравец лишает ее звездной фамилии
Фото: личный архив Алены Кравец
Страна обсуждает драму в семье певицы и актрисы Алены Кравец. Девочка, которую звезда вместе с супругом удочерили 18 лет назад, выросла в настоящего монстра. В возрасте 15 лет после ее многочисленных побегов из дома, пришлось вернуть ее в детский дом.

"Все случившееся – огромная для меня боль, – заявила Алена "Утро.ру". – Я дала этой девочке все, что могла. Когда у маленькой Даниеллы были серьезные проблемы со здоровьем – дисплазия ног, нарушения нервной системы и три кисты в мозгу, – я с врачами, массажистами и нянечками несколько лет ее выхаживала и вылечила. Теперь же пожинаю горькие плоды. С ужасом вспоминаю все, что она вытворяла с 8 до 15 лет. И, признаюсь, рада, что ад, в который она превратила мою жизнь тогда, позади".

Но, оказалось, не все так просто. Сначала Алене Кравец стоило немалых трудов, чтобы выписать бывшую уже дочь из квартиры в центре столицы. А теперь началась новая серия "хождения по мукам". 

Фото: личный архив Алены Кравец

"Я хочу лишить ее громкой фамилии Кравец, – звездной фамилии, которая ей не принадлежит ни по рождению, ни по генетическому, ни по моральному праву, – сообщила Алена. – Настоящая фамилия Даниеллы – Андрианова, а имя данное ей при рождении родившей ее матерью–"кукушкой" – Светлана, – вот пусть с ними и живет. А моя фамилия слишком хорошо известна в стране, слишком много я сделала для ее звездного "звучания", чтобы теперь не пойми кто ее порочил. Пусть сама чего-то добьется в жизни  – уже как Света Андрианова! – без помощи фамилии Кравец". 

При этом Даниелла настаивает, что не будет менять фамилию: она считает ее частью своей жизни. Кравец, наоборот, требует убрать все следы прежней принадлежности девушки к семье из документов.

Напомним, Алена Кравец обвинила бывшую дочь в том, что та, находясь в их семье, "демонически" себя вела – пыталась употреблять алкоголь и запрещенные вещества, совершено не уважала родителей, многократно попадалась на воровстве в гимназии и дома. Все это позорило фамилию и делало жизнь семьи невыносимой, что, в результате и привело к разрыву.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Дальнобойные удары по России: в Вашингтоне сделали важное объявление

Американцы пошли на новый шаг эскалации

"Зеленский сходит с ума": Будапешт и Киев устроили громкую перепалку

Страны накинулись друг на друга с оскорбительными заявлениями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей