Отказавшаяся от приемной дочери Алена Кравец лишает ее звездной фамилии

Страна обсуждает драму в семье певицы и актрисы Алены Кравец. Девочка, которую звезда вместе с супругом удочерили 18 лет назад, выросла в настоящего монстра. В возрасте 15 лет после ее многочисленных побегов из дома, пришлось вернуть ее в детский дом.

"Все случившееся – огромная для меня боль, – заявила Алена "Утро.ру". – Я дала этой девочке все, что могла. Когда у маленькой Даниеллы были серьезные проблемы со здоровьем – дисплазия ног, нарушения нервной системы и три кисты в мозгу, – я с врачами, массажистами и нянечками несколько лет ее выхаживала и вылечила. Теперь же пожинаю горькие плоды. С ужасом вспоминаю все, что она вытворяла с 8 до 15 лет. И, признаюсь, рада, что ад, в который она превратила мою жизнь тогда, позади".

Но, оказалось, не все так просто. Сначала Алене Кравец стоило немалых трудов, чтобы выписать бывшую уже дочь из квартиры в центре столицы. А теперь началась новая серия "хождения по мукам".

"Я хочу лишить ее громкой фамилии Кравец, – звездной фамилии, которая ей не принадлежит ни по рождению, ни по генетическому, ни по моральному праву, – сообщила Алена. – Настоящая фамилия Даниеллы – Андрианова, а имя данное ей при рождении родившей ее матерью–"кукушкой" – Светлана, – вот пусть с ними и живет. А моя фамилия слишком хорошо известна в стране, слишком много я сделала для ее звездного "звучания", чтобы теперь не пойми кто ее порочил. Пусть сама чего-то добьется в жизни – уже как Света Андрианова! – без помощи фамилии Кравец".

При этом Даниелла настаивает, что не будет менять фамилию: она считает ее частью своей жизни. Кравец, наоборот, требует убрать все следы прежней принадлежности девушки к семье из документов.

Напомним, Алена Кравец обвинила бывшую дочь в том, что та, находясь в их семье, "демонически" себя вела – пыталась употреблять алкоголь и запрещенные вещества, совершено не уважала родителей, многократно попадалась на воровстве в гимназии и дома. Все это позорило фамилию и делало жизнь семьи невыносимой, что, в результате и привело к разрыву.