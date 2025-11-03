Кардашьян сообщила о заболевании мозга и обвинила в нем Уэста

Кардашьян сообщила о заболевании мозга и обвинила в нем Уэста
Кадр видео
Модель продолжила нападки на рэпера

Ким Кардашьян сообщила, что после планового обследования у нее нашли аневризму головного мозга. По ее словам, в недуге виноват бывший супруг Канье Уэст – модель утверждает, что заболевание развилось на фоне стресса из-за его скандальных выходок.

Аневризма – это расширение кровеносного сосуда в головном мозге, которое встречается у 1 из 50 человек. Большинство из них небольшие и не требуют хирургического вмешательство, однако особо крупные способны разорваться и могут представлять угрозу для жизни.

Сейчас в ухудшении своего состояния Ким открыто винит рэпера. Она утверждает, что брак с артистом нанес ей невероятную травму, а свои чувства она сравнивает с переживанием "Стокгольмского синдрома". Известно, что знаменитость страдает от псориаза и псориатического артрита. По ее словам, после развода рецидивов болезни у нее не наблюдалось.

Кардашьян недавно также рассказывала, что из-за психических отклонений Уэст вел себя непредсказуемо. Он позволял себе резко общаться с ее родственниками и оскорблял их.

Источник: Radar Online

