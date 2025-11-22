Вдова Попова выставила на продажу единственное жилье

Смерть знаменитости стала невероятным ударом для всей семьи

Убитая горем любимая женщина покойного артиста Романа Попова, прославившегося благодаря роли в нашумевшем телепроекте "Полицейский с Рублевки", впервые открыто призналась, что вынуждена выставить на продажу их единственный семейный дом. Покупателю достанется загородный особняк, который супруги строили годами, вкладывая в него силы, мечты и каждую свободную копейку.

Девушка рассказала, что на такой шаг ее толкает тяжелая реальность: после смерти мужа она, работая обычной учительницей, просто не в состоянии содержать большой дом и оплачивать все расходы, связанные с ним. Поэтому сейчас она рассматривает покупку гораздо более скромного жилища – небольшой квартиры, где сможет жить и растить звездных наследников.

Как отмечается, впервые объявление о продаже появилось еще летом этого года, когда стало известно о рецидиве болезни актера. Тогда супруги надеялись продать дом, чтобы направить деньги на лечение и попытаться выиграть время. Но в конце октября Роман Попов ушел из жизни.

Он был главным кормильцем семьи: именно его актерские гонорары позволяли поддерживать хозяйство и оплачивать все расходы по содержанию их уютного, но дорогостоящего дома. Оставшись одна с тремя детьми, девушка приняла трудное, но необходимое решение.