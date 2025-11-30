Розенбаум назвал российскую эстраду "звездунами и звездуньями"

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Шансонье Александр Розенбаум поведал о своем разговоре с Вахтангом Кикабидзе, который однажды сообщил ему, что все звезды в стране – "звездуны и звездуньи". Поэтому автор-исполнитель рекомендует молодым актерам быть рабочими людьми – и провел аналогию с профессией человека, которая не предполагает съемок и выступлений с песнями.
"Только один специалист стоит у фрезерного станка, а второй – на сцене, с уважением к потребителю", – пояснил музыкант на шоу "Однажды" на НТВ.
Артист для Розенбаума – профессия, в первую очередь. Автор хита " Заходите к нам на огонек" прямо говорит, что многие стали забывать об обыкновенном уважении к аудитории.
С приходом популярности, добавил Александр, многие в ощущении собственной важности начинают глядеть на зрителя сверху вниз – что, полагает музыкант, является звездной болезнью.
Шансонье добавил, что не намерен принимать участие в "цирке" и быть частью шоу-бизнеса. На сцене он обходится без фонограммы, стараясь оставаться частью людей, а не находиться над ними.
Кстати, не так давно Александр сорвался на репортера из-за резкого вопроса: тот попросил артиста прокомментировать, действительно ли в "гнездышке" у автора-исполнителя хранятся засушенные насекомые. В ответ Розенбаум заявил, что его жилье – просто квартира, упоминая которую необходимо обойтись без уничижительных уменьшений.
В силовых структурах сообщили, что целеполагание было получено в том числе благодаря работе разведки
Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке