Розенбаум назвал российскую эстраду "звездунами и звездуньями"

Артист призвал молодое поколение на сцене помнить, что они - рабочие люди

Шансонье Александр Розенбаум поведал о своем разговоре с Вахтангом Кикабидзе, который однажды сообщил ему, что все звезды в стране – "звездуны и звездуньи". Поэтому автор-исполнитель рекомендует молодым актерам быть рабочими людьми – и провел аналогию с профессией человека, которая не предполагает съемок и выступлений с песнями.

"Только один специалист стоит у фрезерного станка, а второй – на сцене, с уважением к потребителю", – пояснил музыкант на шоу "Однажды" на НТВ.

Артист для Розенбаума – профессия, в первую очередь. Автор хита " Заходите к нам на огонек" прямо говорит, что многие стали забывать об обыкновенном уважении к аудитории.

С приходом популярности, добавил Александр, многие в ощущении собственной важности начинают глядеть на зрителя сверху вниз – что, полагает музыкант, является звездной болезнью.

Шансонье добавил, что не намерен принимать участие в "цирке" и быть частью шоу-бизнеса. На сцене он обходится без фонограммы, стараясь оставаться частью людей, а не находиться над ними.

Кстати, не так давно Александр сорвался на репортера из-за резкого вопроса: тот попросил артиста прокомментировать, действительно ли в "гнездышке" у автора-исполнителя хранятся засушенные насекомые. В ответ Розенбаум заявил, что его жилье – просто квартира, упоминая которую необходимо обойтись без уничижительных уменьшений.