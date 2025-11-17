Розенбаум устроил скандал с угрозами после неудобного вопроса журналиста

Знаменитый артист не стал стесняться в выражениях

Популярный советский и российский исполнитель Александр Розенбаум едва не сорвался на одного из репортеров после того, как тот задал вопрос, который кумир миллионов воспринял как оскорбление.

Ситуация возникла, когда корреспондент попросил звезду прокомментировать слухи о том, что в его квартире-"гнездышке" хранятся десятки засушенных насекомых. Словечко, определившее звездное жилище, вывело артиста из себя. Он резко ответил, что подобные выражения больше подошли бы самому репортеру, а его собственное жилье – это просто квартира, без уничижительных уменьшений.

Любимец публики эмоционально заметил, что, услышав слово "гнездышко" из уст представителя прессы, он испытал желание развернуться и зарядить собеседнику так, чтобы сокрушительный удар пришелся прямо в скулу. Однако звезда подчеркнул, что сейчас делать этого, конечно же, не собирается, но называть его жилище "гнездышком" впредь точно не стоит.

При этом знаменитость не стал скрывать: в его квартире действительно есть комната, где размещены коллекции насекомых. Это помещение – память о его брате, который при жизни увлекался коллекционированием бабочек и оставил после себя множество экспонатов.

К слову, ранее стало известно, что артист решил попробовать себя в роли парфюмера.