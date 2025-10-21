Американские военные ушли от прямого ответа

На американских землях произошел серьезный курьез, касающийся рандеву Дональда Трампа и Владимира Зеленского – в центре внимания оказался галстук главы Пентагона Пита Хегсета. Корреспонденты с удивлением констатировали, что аксессуар украшен широкими белой, синей и красной полосами, расположенными в том же порядке, что и на российском флаге.

Издание HuffPost обратилось в пресс-службу главного военного ведомства США с вопросом, случайно ли руководитель министерства выбрал именно такой галстук для официальной встречи. Ответ представителей ведомства оказался неожиданным и саркастическим – корреспонденту сказали: "Твоя мама ему купила".

В Пентагоне не стали давать серьезных комментариев. При этом известно, что подобные цвета считаются национальными и для американцев, поскольку присутствуют и на их родном флаге.

По данным СМИ, это не первый случай, когда американские чиновники отвечают журналистам в подобной манере. Ранее этот корреспондент получил точно такой же ответ. Тогда он задал вопрос о том, кто захотел проводить грядущий саммит РФ-США на венгерских землях. Примечательно, что этот репортер ранее выпустил книгу о Дональде Трампе с весьма оскорбительным названием.

