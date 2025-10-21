Курьез с российским флагом на главе Пентагона попытались обратить в шутку

Фото: David B. Gleason from Chicago, IL. The Pentagon/commons.wikimedia.org
Американские военные ушли от прямого ответа

На американских землях произошел серьезный курьез, касающийся рандеву Дональда Трампа и Владимира Зеленского – в центре внимания оказался галстук главы Пентагона Пита Хегсета. Корреспонденты с удивлением констатировали, что аксессуар украшен широкими белой, синей и красной полосами, расположенными в том же порядке, что и на российском флаге.

Издание HuffPost обратилось в пресс-службу главного военного ведомства США с вопросом, случайно ли руководитель министерства выбрал именно такой галстук для официальной встречи. Ответ представителей ведомства оказался неожиданным и саркастическим – корреспонденту сказали: "Твоя мама ему купила".

В Пентагоне не стали давать серьезных комментариев. При этом известно, что подобные цвета считаются национальными и для американцев, поскольку присутствуют и на их родном флаге.

Кадр: YouTube

По данным СМИ, это не первый случай, когда американские чиновники отвечают журналистам в подобной манере. Ранее этот корреспондент получил точно такой же ответ. Тогда он задал вопрос о том, кто захотел проводить грядущий саммит РФ-США на венгерских землях. Примечательно, что этот репортер ранее выпустил книгу о Дональде Трампе с весьма оскорбительным названием.

К слову, ранее на Западе сделали радикальное заявление по Украине.

Источник: Huffpost ✓ Надежный источник
На Украине пригрозили операцией "Паутина 2.0" для убийства Путина в Венгрии

Украинцы уже готовятся к возможным провокациям

Путин неожиданно пострадал во время закрытого мероприятия

Один из гостей перебрал с алкогольными напитками и не сдержал себя

