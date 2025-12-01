Книга Риз Уизерспун об олигархах из России стала бестселлером в США

Книга Риз Уизерспун об олигархах из России стала бестселлером в США
Фото: commons.wikimedia.org
Произведение называют одним самых обсуждаемых в сезоне

Дебютный роман американской актрисы Риз Уизерспун под названием Gone Before Goodbye стал одним из самых обсуждаемых произведений в этом году: в списке бестселлеров NYT он стал лидером. А внимание читателей привлекает выбранная авторами локация – действие сюжета разворачивается в России, на Рублевке.

В книге повествуется об истории военного хирурга Мэгги Маккейб, жизнь которой рассыпается в прах после трагедии. Героиню лишают профессиональной лицензии – она оказывается по уши в долгах и лишенной перспектив на реабилитацию. В итоге Маккейб решается на предложения о работе вне России.

Героиня, пишет женский журнал "Клео.ру", должна сделать пластическую операцию для возлюбленной одного из российских богачей. Лишенный лицензии армейский хирург перебирается в Москву, оказываясь в мире элитных резиденций и роскоши.

Зарубежную публику привлек образ олигарха Олега Рагоровича. Авторы детально описывают интерьеры его роскошной резиденции на Рублевском шоссе. Не обошлось без скандала с политической подоплекой: издатели из Украины отказались публиковать произведение, а отдельные читатели заявили, что книга неким образом романтизирует страны и ее наиболее обеспеченных представителей.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник

У "правой руки" Зеленского в Киеве проходят обыски

Коррупционный скандал с Миндичем набирает обороты и поднимается вверх по вертикали

Массированный удар РФ заставил Зеленского снова выпрашивать помощь у Запада

Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей