Книга Риз Уизерспун об олигархах из России стала бестселлером в США

Дебютный роман американской актрисы Риз Уизерспун под названием Gone Before Goodbye стал одним из самых обсуждаемых произведений в этом году: в списке бестселлеров NYT он стал лидером. А внимание читателей привлекает выбранная авторами локация – действие сюжета разворачивается в России, на Рублевке.
В книге повествуется об истории военного хирурга Мэгги Маккейб, жизнь которой рассыпается в прах после трагедии. Героиню лишают профессиональной лицензии – она оказывается по уши в долгах и лишенной перспектив на реабилитацию. В итоге Маккейб решается на предложения о работе вне России.
Героиня, пишет женский журнал "Клео.ру", должна сделать пластическую операцию для возлюбленной одного из российских богачей. Лишенный лицензии армейский хирург перебирается в Москву, оказываясь в мире элитных резиденций и роскоши.
Зарубежную публику привлек образ олигарха Олега Рагоровича. Авторы детально описывают интерьеры его роскошной резиденции на Рублевском шоссе. Не обошлось без скандала с политической подоплекой: издатели из Украины отказались публиковать произведение, а отдельные читатели заявили, что книга неким образом романтизирует страны и ее наиболее обеспеченных представителей.
