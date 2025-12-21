57-летняя Стриженова показала себя на новом снимке без макияжа и фильтров

Телеведущая прогулялась по зимней Москве и захотела естества

57-летняя Екатерина Стриженова ежедневно начинает утро в эфире Первого канала, чтобы зарядить зрителей позитивом, находясь в гриме, как того требуют правила телесъемок. И нередко ее удается увидеть в ином амплуа. Однако недавно телеведущая выложила свежий снимок, на котором показала себя безо всяких прикрас.

Стриженова решила прогуляться по зимней Москве, попозировав на камеру без макияжа и фотошопа. Поклонники же заявили, что Екатерина так выглядит гораздо лучше – натуральнее и еще красивее.

Кстати, не так давно телеведущая признавалась, что задумывается об услугах пластического хирурга. Она часто наведывается к косметологу и уже давно выполнила бы пластическую операцию, если бы не плотный рабочий график.

"Говорят, что возраст, и если делать, то делать все сразу. Но я каждый день в эфире", – говорила Екатерина на одном из публичных мероприятий.

Стриженова, к тому же, опасается, что окажется в руках недобросовестного специалиста.

