Мари Краймбрери рассказала, как рождение дочери повлияло на ее рабочий график

Мари Краймбрери призналась, что перешла на удаленку после рождения дочери
Фото: АГН Москва
Молодая мама расставила свои приоритеты

Исполнительница Мари Краймбрери призналась, что смогла организовать свой рабочий процесс так, чтобы плотный график не мешал ей проводить время с дочкой. Супруга Давы отметила, как непросто быть и мамой, и работать в музыкальной индустрии. Однако она начала работать удаленно, о чем рассказала Газете.ru.

Мари уточнила, что решает многие вопросы, находясь у себя дома. Так она может побыть рядом с семьей, которой отводит первое место.

Кстати, недавно Мари выпустила клип "Мам, я стану мамой", считая это важным шагом в своем творчестве. С дочкой она слушает самую разноплановую музыку – в том числе классику и детские песни.

33-летняя певица готова поддержать дочку во всем – и не намерена навязывать ей свою волю. А если та решит пойти по материнским стопам и тоже стать певицей, она, безусловно, поддержит Николь.

"Для меня важно, чтобы она была счастлива и занималась тем, что ей нравится", – заключила знаменитость.

Кстати, ранее Мари появилась на одной телепередаче с супругом, который от встречи с женой заметно разнервничался – о чем и признался возлюбленной. А зрители заметили, с какой любовью и теплотой они относятся друг к другу.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
