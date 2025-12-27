Мари Краймбрери рассказала, как рождение дочери повлияло на ее рабочий график

Молодая мама расставила свои приоритеты

Исполнительница Мари Краймбрери призналась, что смогла организовать свой рабочий процесс так, чтобы плотный график не мешал ей проводить время с дочкой. Супруга Давы отметила, как непросто быть и мамой, и работать в музыкальной индустрии. Однако она начала работать удаленно, о чем рассказала Газете.ru.

Мари уточнила, что решает многие вопросы, находясь у себя дома. Так она может побыть рядом с семьей, которой отводит первое место.

Кстати, недавно Мари выпустила клип "Мам, я стану мамой", считая это важным шагом в своем творчестве. С дочкой она слушает самую разноплановую музыку – в том числе классику и детские песни.

33-летняя певица готова поддержать дочку во всем – и не намерена навязывать ей свою волю. А если та решит пойти по материнским стопам и тоже стать певицей, она, безусловно, поддержит Николь.

"Для меня важно, чтобы она была счастлива и занималась тем, что ей нравится", – заключила знаменитость.

Кстати, ранее Мари появилась на одной телепередаче с супругом, который от встречи с женой заметно разнервничался – о чем и признался возлюбленной. А зрители заметили, с какой любовью и теплотой они относятся друг к другу.