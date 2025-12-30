Влад Лисовец сравнил Евгению Медведеву с "советской теткой" из-за новой прически

У ведущей нежный взгляд, а она выбрала такой контраст, сетует знаток моды

Влад Лисовец резко прошелся по образу Жени Медведевой, к которой отправился недавно на интервью. Стилист начал с комплиментов, а затем перешел к критике, назвав чемпионку "советской теткой".

Телеведущий отметил нежное лицо Жени – с таким же молодым и нежным взглядом. А вот прическа у 26-летней фигуристки, несмотря на ее молодость, сетует Влад, взрослая. Впрочем, и сама Медведева призналась, что собрала кучу комментариев по поводу прически.

"Смотрел сегодня твои интервью и не мог понять, ехать или нет. Хотя честно, никогда в своей жизни еще никто не подвел. И первое, что увидел: что это за "наше советское"? Что телеведущая в кадре должна сидеть, как тетка", – высказался Влад, добавив, что такой подход в шоу современного формата многие могут считать "типа крутым".

Люди, добавляет стилист, не осознают, какой контраст могут создать волосы с остальными образом – особенно если они у женщины короткие. У девушек, полагает Владислав, они являются неким знаком счастья и достатка. Хотя и считает, что сегодня длинные волосы являются чем-то старомодным.

"А по-современному – провинциально. С длинными волосами вы никогда не будете выглядеть стильно", – добавил знаток моды.

