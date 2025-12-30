Влад Лисовец сравнил Евгению Медведеву с "советской теткой" из-за новой прически

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Влад Лисовец резко прошелся по образу Жени Медведевой, к которой отправился недавно на интервью. Стилист начал с комплиментов, а затем перешел к критике, назвав чемпионку "советской теткой".
Телеведущий отметил нежное лицо Жени – с таким же молодым и нежным взглядом. А вот прическа у 26-летней фигуристки, несмотря на ее молодость, сетует Влад, взрослая. Впрочем, и сама Медведева призналась, что собрала кучу комментариев по поводу прически.
"Смотрел сегодня твои интервью и не мог понять, ехать или нет. Хотя честно, никогда в своей жизни еще никто не подвел. И первое, что увидел: что это за "наше советское"? Что телеведущая в кадре должна сидеть, как тетка", – высказался Влад, добавив, что такой подход в шоу современного формата многие могут считать "типа крутым".
Люди, добавляет стилист, не осознают, какой контраст могут создать волосы с остальными образом – особенно если они у женщины короткие. У девушек, полагает Владислав, они являются неким знаком счастья и достатка. Хотя и считает, что сегодня длинные волосы являются чем-то старомодным.
"А по-современному – провинциально. С длинными волосами вы никогда не будете выглядеть стильно", – добавил знаток моды.
Ранее Женя брала интервью у Алены Водонаевой, которая раскритиковала российских мужчин, назвав их "красномордыми и толстобрюхими". Среди красавчиков Алены с нестандартным типажом – Иван Янковский и Станислав Бондаренко.
В Москве напомнили, что Киев теряет территории
Ранее бывшего лидера страны признали виновным в освобождении одного из криминальных авторитетов