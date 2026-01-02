Саруханов резко отреагировал на вопрос о готовности жениться в восьмой раз

Певец отказался продолжать беседу и ушел

Звездный певец и основатель группы "Круг" Игорь Саруханов уже пережил семь браков – пару лет назад он развелся с Лесей Садовской, которая оказалась моложе своего экс-супруга на три десятка лет. У исполнителя две дочери – Любовь, удочеренная в браке с предпоследней супругой Татьяной, и Розалия, которая родилась, когда отцу было 58 лет.

Игорь старается проводить больше времени со своими подросшими детьми. Хотя сам считает себя "уже токсичным" для юного поколения.

69-летний отец обещает с уважением отнестись к выбору наследницы, у которой однажды появится избранник. И при возникновении проблем не желает терять дочку – даже если та совершит ошибку, которая, считает Игорь, совершенно неизбежна и будет полезна для жизненного опыта.

С дочерями Игорь, как говорит сам, не сюсюкается. И те, к слову, еще не давали понять, что избранница папы им не понравилась – такое бы он точно и увидел, и почувствовал.

Отвечая на вопрос журналистов, певец заявил, что в восьмой раз жениться уже не собирается.

"Это какая-то шутка. Это уже too much. Можно я уже пойду? Пока!" – завершил беседу Игорь.

Седьмой брак певца состоялся в конце 2022 года и продержался недолго. Сам исполнитель называл позднее причиной развода свою занятость и популярность. Хотя, рассуждал Игорь, нельзя исключать, что он попросту не создан для семьи и отдает всего себя музыке.