Саруханов резко отреагировал на вопрос о готовности жениться в восьмой раз

"Это какая-то шутка": Саруханова взбесил вопрос о восьмой женитьбе
Игорь Саруханов. Фото: commons.wikimedia.org
Певец отказался продолжать беседу и ушел

Звездный певец и основатель группы "Круг" Игорь Саруханов уже пережил семь браков – пару лет назад он развелся с Лесей Садовской, которая оказалась моложе своего экс-супруга на три десятка лет. У исполнителя две дочери – Любовь, удочеренная в браке с предпоследней супругой Татьяной, и Розалия, которая родилась, когда отцу было 58 лет.

Игорь старается проводить больше времени со своими подросшими детьми. Хотя сам считает себя "уже токсичным" для юного поколения.

69-летний отец обещает с уважением отнестись к выбору наследницы, у которой однажды появится избранник. И при возникновении проблем не желает терять дочку – даже если та совершит ошибку, которая, считает Игорь, совершенно неизбежна и будет полезна для жизненного опыта.

С дочерями Игорь, как говорит сам, не сюсюкается. И те, к слову, еще не давали понять, что избранница папы им не понравилась – такое бы он точно и увидел, и почувствовал. 

Отвечая на вопрос журналистов, певец заявил, что в восьмой раз жениться уже не собирается.

"Это какая-то шутка. Это уже too much. Можно я уже пойду? Пока!" – завершил беседу Игорь.

Седьмой брак певца состоялся в конце 2022 года и продержался недолго. Сам исполнитель называл позднее причиной развода свою занятость и популярность. Хотя, рассуждал Игорь, нельзя исключать, что он попросту не создан для семьи и отдает всего себя музыке.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
По теме

Трамп пришел в ярость от атаки Киева на резиденцию Путина

В Белом доме заявили, что ни о какой "обороне" со стороны Украины речи не идет

Арестович* оправдал атаку Киева на валдайскую резиденцию Путина

Дроны якобы атаковали важнейший командный пункт, утверждает экс-советник офиса Зеленского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей