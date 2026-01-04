Подольская рассказала, что любит провоцировать Преснякова на ревность

У пары есть свой способ поддержать страсть

Наталья Подольская испытывает гордость за свой дебют в новогодней кинокартине, на которую пришли все родные. Похвалил даже сын – а вот от мужа она комплиментов не дождалась. Тот отказался смотреть на кадры с поцелуями.

У Владимира Преснякова есть и другой повод для ревности – хореограф, который активно выписывает движения бедрами перед Подольской во время репетиций. Хотя сам исполнитель удивился, услышав о своем вето на откровенные сцены для супруги – утверждает, что препятствий не чинил и готов смотреть кино.

Подольская призналась, что намеренно пытается провоцировать супруга, чтобы тот не расслаблялся. К примеру, выходит в свет в весьма откровенной одежде. А певец рядом с супругой – образчик примерного поведения. Правда, окидывает всякого проходящего мимо суровым взглядом.

Владимир, признается исполнительница, никогда не закатывает сцен ревности из-за ее нарядов. Сама Подольская называет одежду самовыражением для обоих полов – это крайне "важная часть игры".

Да и за границу Наталья нередко выбирается одна. Супруг понимает, что той тоже требуется перевести дух: знаменитость работает круглосуточно, а дома, между тем, у нее два ребенка, с которыми не расслабишься.

Ранее в соцсетях поползли слухи, что на Наталью затаила обиду Регина Тодоренко, с которой они длительное время дружили. В окружении поговаривают, что звезда "Пятницы" задета словами артистки с предполагаемыми намеками на трудности в браке с Владом Топаловым – считала ту своей подругой, доверяя личные переживания.