Сын Михалкова признался, что режиссер мог его выпороть за проступки в детстве

"Мог нас выпороть": Михалков-младший рассказал об отцовстве режиссера
Фото: АГН Москва
Однако никаких обид у мужчины на родителя нет

Знаменитый кинорежиссер Никита Михалков мог пойти на суровые меры, чтобы добиться результата: Артем Михалков рассказал, каким строгим был его отец. Оказалось, что киномэтр "мог даже выпороть", когда тот был подростком и хулиганил вместе с братом Степаном.

Ныне 50-летний Артем считает, что родительская строгость пошла на пользу: получали те по заслугам. Ни в какие обиды это впоследствии не вылилось.

Впрочем, жестким наставником режиссер был нечасто. Работа отнимала много времени, и дома его зачастую не было. Однако всегда появлялся, когда семье требовалась помощь. А родные часто навещали его на съемочных площадках.

Артем, кстати, сам отец четверых детей. Старшей дочке Наталье 22 года. И отец сам помнит все этапы ее взросления, начиная с 12 лет. Помнит ее подростковый период, когда были и не самые легкие моменты. Сам он не только папа четверых наследников, но и дед.

"Хотя пришлось даже обращаться к психологам – и дочери, и мне. А еще было важно и на своем примере показать, как правильно поступать", – добавил Михалков-младший. 

Благо, со всеми проблемами у дочки в школе и с друзьями семья разобралась – все обсуждалось и проговаривалось.

