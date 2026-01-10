Михаил Боярский рассказал, каким был "коммунальный рай" в его детстве

Актер признался, что с горячей водой было туго, а соседями - просто замечательно

Михаил Боярский нечасто выходит на публику, избегая массовых мероприятий. Однако на закрытой встрече, которая состоялась в театре, артист вспомнил, каким был его творческий путь.

Боярский происходит из актерской семьи. В детстве он жил в 16-метровой комнате с мамой и папой – его принесли домой и положили в чемодан: детской кроватки тогда у семейства не было. Но будущего мушкетера это не слишком заботило: он был счастливым ребенком.

Семья жила в обычной ленинградской коммуналке. В детстве Михаил даже и не знал, что существуют отдельные квартиры и горячая вода. Мыли его в тазу у включенной духовки, чтобы он не замерз.

"Зато замков ни у кого не было: завтракал у одних, обедал у других, или к нам кто-то приходил. Это был коммунальный рай", – вспоминает Боярский быт и добрососедские отношения.

Родители хотели для сына музыкальной карьеры. Друзья, собиравшиеся в квартире, постоянно пели, а Боярский вставал на стул и дирижировал. В ноты не слишком попадал, но веселить всех умел. А вот гитара дала ему дорогу в театр – после нескольких песен его приняли.

Правда, первые годы для Боярского в театре оказались каторжными. За этот период он успел выйти на сцену 36 раз. Не так давно Михаил пытался сосчитать, сколько раз сыграл – и сбился со счета.

Ранее легендарный мушкетер жаловался, что с годами характер его испортился – стал более резким и вспыльчивым.