Боярский обозвал себя мерзким и злобным стариком

Для большинства россиян актер – настоящая легенда

Легендарный мушкетер отечественного кино Михаил Боярский, чьи фильмы давно стали классикой, получил удар с неожиданной стороны. Кумир миллионов сам себя публично обхамил.

Любимец публики откровенно рассказал о том, как изменился с годами. Для миллионов зрителей он навсегда останется благородным ироничным героем, но сам артист признается – его характер стал совсем другим.

В эфире программы "Однажды" Боярский открылся так, как редко решаются публичные люди. В преддверии своего 76-летия он признался, что с возрастом многое в нем поменялось далеко не в лучшую сторону. Когда-то он думал, что 75 лет – это всего лишь цифра, не влияющая на внутреннее состояние, но теперь уверен: возраст действительно меняет все.

По словам артиста, со временем приходит не только мудрость, но и усталость – от суеты, от людей, от мелочей, на которые раньше не обращал внимания.

Боярский признался, что стал более резким и раздражительным, хотя раньше умел держать себя в руках и шуткой разряжать любую ситуацию. Сегодня он порой сам удивляется собственной вспыльчивости.

"Я ворчливый старик, мерзкий, злобный, завистливый. Вот я себя так определяю", – откровенно заявил Михаил Сергеевич.

Но, кажется, даже в этих словах слышится все тот же фирменный шарм, который сделал звезду любимцем публики. Как бы там ни было, зрители по-прежнему видят в нем живую легенду.

К слову, недавно артист сделал признание об алкогольной зависимости.