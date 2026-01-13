Украинские власти запретили фильм, в котором снимался Никита Джигурда

Украинские власти запретили фильм, в котором снимался Никита Джигурда
Никита Джигурда. Фото: АГН Москва
Киев решил предать забвению картину, в которой когда-то участвовал российский актер

Украинские власти запретили фильм о гетмане Мазепе из-за участия Никиты Джигурды – известно, что российский актер внесен в стране в черный список, сообщает ТАСС. 

Решение принято государственным агентством Украины по вопросам кино, где сосласлись на местный перечень лиц, создающих "угрозу" национальной безопасности. Джигурда фигурирует в этом списке с января 2025 года.

Речь идет о фильме "Молитва за гетмана Мазепу. Новая версия", который был выпущен в 2010 году – ремейк ленты 2001 года выпуска. Актер играл шведского короля Карла XII. Сам Никита не комментировал решение Киева.

Список украинского Минкульта создан в 2015-м. В перечень входят более 200 лиц, которые публично поддерживают политику России в отношении Украины.

Напомним, Джигурду, уроженца Киева, внесли на Украине в список лиц, угрожающих безопасности страны, из-за концертов в новых регионах, а также помощь российским военнослужащим. Артист заявил, что был рожден в советской Украине, а не "в бандеровской окраине" – и сделал свой выбор еще 2 мая 2014 года, после трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
